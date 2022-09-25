沙加緬度新規：遊民滋擾 市民可採法律行動

沙加緬度市提出新法案，允許普通公民對遊民問題採取法律行動。（美聯社）

沙加緬度市一項提案建議設立一項公共滋擾規定，允許普通公民對城市採取有關遊民 問題的法律行動。

這項提案的正式名稱為「2022年緊急收容所和執法法案」（Emergency Shelter and Enforcement Act of 2022），又稱O提案。支持者表示，這是政府多年來對遊民問題無所作為的結果。有人認為，這項提案與德州 居民有權控告墮胎診所和加州 居民有權控告槍枝製造類似。

O提案還允許透過執行地方反營區法案，來進行更多清除營區的行動。不過，前提是，只有沙加緬度市先增加605個新緊急收容床位，才能進行清除工作。

在過去三年中，加州房價飆升、遊民人口激增67%，2月一項調查更顯示遊民人口創下新高。維權人士認為，O提案可能增加對遊民營地提出的訴訟數量，在過程中為遊民和政府財政帶來麻煩。

維權人士指出，這項提案是沙加緬度為規避里程碑意義案件「馬丁訴波伊西案」（Martin v. Boise）的最新舉措。「馬丁訴波伊西案」裁決，如果一個城市沒有足夠的遊民收容床位，就不能執行反營區條例。

全國遊民法律中心（National Homelessness Law Center）資深律師鮑曼（Tristia Bauman）說：「透過訴訟來解決遊民問題並不可行，這些訴訟的目的在消除眼前的無家可歸者。」

沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg）今年稍早與市議會投票通過O提案，他強調，民眾仍然必須透過司法系統，才能對遊民營區提出告訴。他說：「這項提案的目的在讓人們有發聲的機會，但仍然必須透過法庭，因為規定就是規定。」

在加州遊民聯盟等組織的幫助下，從屋崙到聖荷西，愈來愈多遊民也為自己提出民權訴訟，有些人贏得了延後清除營區，有些人則獲得財產被毀的賠償。

O提案建議，如果有人在市府擁有的物業上違反了反營區法律，從而對居民造成傷害，居民可以先發出滋擾通知，市府會在45天內調查和減少違規行為。如果滋擾繼續存在，居民可以提出上訴，在聽證官面前進行陳述，而且居民有權向市府追討訴訟費用和律師費。