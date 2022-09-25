沙加緬度新規：遊民滋擾 市民可採法律行動
沙加緬度市一項提案建議設立一項公共滋擾規定，允許普通公民對城市採取有關遊民問題的法律行動。
這項提案的正式名稱為「2022年緊急收容所和執法法案」（Emergency Shelter and Enforcement Act of 2022），又稱O提案。支持者表示，這是政府多年來對遊民問題無所作為的結果。有人認為，這項提案與德州居民有權控告墮胎診所和加州居民有權控告槍枝製造類似。
O提案還允許透過執行地方反營區法案，來進行更多清除營區的行動。不過，前提是，只有沙加緬度市先增加605個新緊急收容床位，才能進行清除工作。
在過去三年中，加州房價飆升、遊民人口激增67%，2月一項調查更顯示遊民人口創下新高。維權人士認為，O提案可能增加對遊民營地提出的訴訟數量，在過程中為遊民和政府財政帶來麻煩。
維權人士指出，這項提案是沙加緬度為規避里程碑意義案件「馬丁訴波伊西案」（Martin v. Boise）的最新舉措。「馬丁訴波伊西案」裁決，如果一個城市沒有足夠的遊民收容床位，就不能執行反營區條例。
全國遊民法律中心（National Homelessness Law Center）資深律師鮑曼（Tristia Bauman）說：「透過訴訟來解決遊民問題並不可行，這些訴訟的目的在消除眼前的無家可歸者。」
沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg）今年稍早與市議會投票通過O提案，他強調，民眾仍然必須透過司法系統，才能對遊民營區提出告訴。他說：「這項提案的目的在讓人們有發聲的機會，但仍然必須透過法庭，因為規定就是規定。」
在加州遊民聯盟等組織的幫助下，從屋崙到聖荷西，愈來愈多遊民也為自己提出民權訴訟，有些人贏得了延後清除營區，有些人則獲得財產被毀的賠償。
O提案建議，如果有人在市府擁有的物業上違反了反營區法律，從而對居民造成傷害，居民可以先發出滋擾通知，市府會在45天內調查和減少違規行為。如果滋擾繼續存在，居民可以提出上訴，在聽證官面前進行陳述，而且居民有權向市府追討訴訟費用和律師費。
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