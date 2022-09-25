虎媽變身啦啦隊長 鼓勵代替責罵 建立孩子自信

蔡媽媽(左二)與女兒Celine Tsai(右二)及全家一起，在電腦前等待大學放榜，當知道女兒錄取UC Berkeley那一瞬間，從畫面可以看的出來最開心的就是蔡媽媽。(Cheryl Lee提供)

蔡媽媽Cheryl Lee是來自台灣移民第一代，對兩個孩子從小的教育 方式是「愛的教育」，但同時也要求「鐵的紀律」。所以，雖然不會打孩子，但是當孩子表現不如預期時，就會以「嚴厲」的眼神和口吻對待他們。

★沒有達標 兒子竟自打頭

直到有一次，兒子越級參加模擬Math Olympia考試，成績已經是全班最好，但孩子因為覺得沒有達到媽媽的標準，竟然打自己的頭，還說自己是笨蛋，才讓Cheryl意識到問題的嚴重性。

在請教同樣有一對子女的年長好友之後，得到的答案是：「對孩子永遠都應只有肯定與鼓勵，一定要讓他們自信心爆棚，才能跟白人平起平坐！我們華人 對孩子要求很高，反而讓孩子沒有自信。」這是至理名言，對許多華人家長都適用。

Cheryl的朋友舉例，白人拿個C或D，卻還是侃侃而談，覺得自己超棒。所以，只有讓我們的孩子自信爆棚，才有勇氣跟白人競爭。就算看到孩子表現欠佳，你也只能強調他的優點，用鼓勵的口吻提醒說，某一些方面需要改進，下次可能會更好。不要嚴厲批評他們，更不能破口大罵。

Kevin Tsai和姐姐一樣，自小就參與多部廣告及影集的演出，曾經拍的汽車廣告還是在全美最貴的超級盃廣告時段播出。(Cheryl Lee提供)

★建立自信 小孩展露頭角

於是接下來，Cheryl就開始從虎媽轉型成啦啦隊長，凡事以稱讚代替責罵。以前小孩去演戲試鏡，孩子走出試鏡房間，她就會批評：「剛剛為什麼不大聲一點、跳高一點？」改變後的Cheryl會變成說：「表現得真好，沒有嚇哭就很棒了。」果然，兩個小孩越來越有自信，不管在學校、演戲、比賽都慢慢展露頭角。

Cheryl開玩笑地說，對於美國學校的評分成績A、B、C、D、F，有華裔家長解讀如下：A，代表著平均(average)、B，平均以下(below)、C，很糟糕(crap)、D，不准吃晚餐(don't eat dinner)、F，去找新的家庭(find a new family)。這雖然是玩笑，但也可以反映出一般家長對成績的重視。

Cheryl兩個孩子，女兒Celine Tsai今年才從高中畢業，順利收到UCLA、UC Berkeley等名校錄取通知及獎學金。兒子Kevin Tsai目前還在高中就讀，除了成績優異外，也和姐姐一樣參加演講訓練，加強自己的表達能力。另外，從小也熱愛武術，曾經贏得2019南加州武術比賽的棍術金牌。

Cheryl與一般家長很不同，她樂於分享自己在美的育兒經驗給自己的好友。她表示，第一次在社群媒體 公開留言，就有回應。有人問，如何培養小孩領導力的問題，她就以自己的經驗，分享了自己的教育方式：要以稱讚代替責罵，並且要把小孩誇到自信爆棚。但反而被網友酸，是不是把小孩寵壞了。一氣之下，才告訴大家自己小孩因為她的教育方式改變，加上學了演講，幾乎改變了他們的一切。

蔡媽媽兒子Kevin Tsai目前還在高中就讀，除了成績優異外，也和姐姐一樣參加演講訓練加強自己的表達能力，另外從小熱愛武術，曾贏得2019南加州武術比賽的棍術金牌。(Cheryl Lee提供)

★性格培養 比進名校重要

結果，文章一發表，又變成大家一窩蜂請教的對象，有人問她演戲入門，以及學演講好還是辯論好。為了防止家長們一味地把孩子送去補習班，趕緊又再補了一篇「內向的孩子不適合學辯論」的文章供參考。她強調，她自己不是教練也不是專家，讓孩子試鏡、演戲不是希望他們未來要當演員，因為這也是一種從玩樂中的學習，讓小孩更勇於表達自己，也讓他們知道賺錢的辛苦。學習演講或是辯論，也是引導他們走出舒適區，接受更多的挑戰。

蔡媽媽平時也會製作影片自娛娛人。圖為今年農曆過年以當時暴紅的韓劇「魷魚遊戲」為腳本拍了一集賀歲片。(Cheryl Lee提供)

數年前，Cheryl認識的孩子有人在常春藤校園自殺身亡，讓他們一家非常傷心錯愕。所以，她覺得關心孩子的心理健康非常重要。以心理學的角度，適當的壓力是最好的。壓力太大或太小，都不好，要找到那個平衡點真的很不容易。相較於課業成績，把孩子的性格培養好，有愛心、自信、負責任、肯上進，比進名校重要多了。至於選擇課外才藝活動，一定要是小孩喜歡的項目，只要能對孩子長大有幫助那就是好的活動。