學演講克服害羞內向 二代移民錄取UC全壘打

Celine自幼因為害羞內向，經常受到霸凌，媽媽除了帶她去練武術，也讓她參加表演班增加自信心，七歲開始演戲，拍過50支電視廣告、電視劇跟電影。圖為個人劇照。(Cheryl Lee提供)

害羞、內向，是很多華裔小孩兒的罩門，其實深究原因，大多是因為來自於家庭的教育 影響。

Celine Tsai是台灣移民第二代，在洛杉磯出生長大，小時候因為害羞內向，在學校經常受到有意或無意的霸凌。後來，母親改變虎媽教育方式，送她學演戲、演講，並且學功夫，終於改變了她的個性。2021年，除了獲得加州高中論述演講比賽冠軍(CHSSA Expository Speaking State Champion)，也在全國論述演講冠軍賽(National TOC)中獲得第八名的榮耀。

Celine在學業及課外活動都表現優異，除了演戲外，還參加各類社團，當過啦啦隊隊長及學生會會長。圖為她被選為Homecoming Princess時，與父親一同走紅毯。(Cheryl Lee提供)

★讀幼兒園 被男生剪髮

今年，Celine從高中畢業申請大學，收到全部加州大學 包括UCLA、UC Berkeley的錄取通知及獎學金。Celine的故事，也在華人社群和朋友圈中引發了傳統家庭教育方式的檢討。

Celine表示，自己小時候非常內向，加上去上學之前在家都講中文，所以在幼兒園被同桌男生剪頭髮也不敢報告老師。媽媽知道到後非常生氣，除了帶她去練武術，也讓她參加表演班增加自信心，慢慢的也培養出她的興趣。七歲開始演戲，拍過50支電視廣告、電視劇跟電影。

接著，媽媽在她三年級再讓她去學習「演講」，加強表達能力。Celine說，第一次參加演講比賽確實有很大的挫折，但是同時也激起自己好勝的心，在經過長時間的磨練之後，除了在比賽中學習到更多技巧，自信心也大增。初中、高中年年都當選學生會會長，高中還參加Pep flags啦啦隊當隊長，並且還贏得世界台灣妙齡小姐冠軍，也入選2022年Pasadena玫瑰花車遊行的玫瑰公主最後決賽。

Celine Tsai 2021年除了獲得加州高中論述演講比賽冠軍，也在全國論述演講冠軍賽獲得第八名的榮耀。(Cheryl Lee提供)

★學習才藝 興趣最重要

Celine回憶起過往經歷表示，演戲和演講訓練，確實是讓她改變的最大原因，但是媽媽後來在家庭教育上，從原來的虎媽轉變成啦啦隊，也是很重要的因素。她強調，演講或辯論都必須要自己有興趣，她看過非常多的同學因為是被家裡強迫來上課，所以經常是不願意上台、演講聲音很小，或匆匆結束，不但沒效果，還更可能打擊對自己的信心。

Celine高中成績全A畢業，unweighted GPA 4.0/ weighted 4.54，在學校拿了十個AP，外加社區大學拿了兩堂課。

★申請大學 分享三秘訣

對於申請大學和讀書，Celine也分享了三個「秘訣」：

1，正面學習的態度。特別是對自己選擇科系或是學習項目，要有自己的熱情，既使遇到挫折，也要堅持下去。這個部分，在申請學校時很重要。學校不會認為申請的學生都擁有完美的過去，把自己過去失敗或是遇到困難還堅持下去的經歷寫在自傳裡，都是可以加分的。

2，多交朋友與人為善。與高中的校長及老師都不能只限於問候請安的師生關係，平時要讓老師多了解你，甚至讓對方給自己提些人生建議。在校外做義工及實習，也要讓自己融入環境、團隊，因為在申請大學時師長或是實習的推薦信，也是很重要的一環。

3，聽自己喜歡的音樂。學樂器的目的，不一定是成為音樂家，音樂是陶冶性情或是舒緩自己情緒的良藥，找出自己能在讀書時可以聽的背景音樂，對學習也有很大的幫助。她還強調，申請名校的孩子，大家都有很高的分數，所以獨特性非常重要。另外，自信、獎項、志工經驗都是必須要有的。

Celine在2021加州高中論述演講比賽中。演講的主題，是如何解決遊民的住房問題，她還精心製作道具，強化演講效果。畫面是開場時用三隻小豬的寓言故事起頭。全程演講連結網址為https://www.youtube.com/watch?v=tSrqHUg9JjI&t=350s。(Cheryl Lee提供)

★與人互動 亞裔 須加強

Celine還特別強調，學習演講或辯論，對自己的課業也有很大的幫助，因為這些技巧除了要讓你多了解不同領域的知識外，課堂上的表達或是專注力都能因此而提升。雖然寫演講稿、練習表達的過程很辛苦，但是最終贏得比賽就會覺得一切都值得。

Celine印象最深刻的一次，是2021加州高中論述演講比賽。她的主題是如何解決遊民的住房問題。最後的決賽，評審都比參賽選手還多，讓她緊張到口乾舌燥，深怕自己無法上台，但是上台後當她講出第一句話後，就知道自己一定能辦到。

從小在華人社區長大的她，接觸到亞裔以外的學生相對比較少，到了UCLA才接觸到更多來自全國的菁英，她發現，多數白人同學都非常有自信心，他們除了積極表達自己的看法外，也會主動與人互動，這都是亞裔學生需要多加強的部分。