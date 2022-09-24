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加州最高院：大黃蜂法律上歸魚類 受瀕危物種法保護

記者趙健／洛杉磯報導
加州最高法院裁定，在法律上大黃蜂就是魚。（shutterstock.com）
加州最高法院裁定，在法律上大黃蜂就是魚。（shutterstock.com）

9月21日，加州最高法院裁定大黃蜂在法律上納為魚類，受到「加州瀕危物種法」（California Endangered Species Act ）的保護。

加州最高法院表示，將不再受理那些就加州漁獵局（California Fish and Game Commission）是否有權依據「加州瀕危物種法」去保護大黃蜂產生的一切上訴案。過去三年，加州杏仁種植商、建築商和農藥公司一直要求將大黃蜂排除在被保護的動物名單外，理由是「加州瀕危物種法」的動物保護種類中，並沒有提及「昆蟲」一詞。

加州最高法院首席大法官Tani Cantil-Sakauye說，「我們在這一點上明確——法律上，大黃蜂就是魚。」並補充，儘管法規中沒有提到昆蟲一詞，但是無脊椎動物可以被歸為魚類，司法機構有權對「加州瀕危物種法」裡任何表意不明處進行修改。

加州商業團體對此次判決感到擔憂，可能會導致更多的昆蟲被納入保護範圍。加州建築工業協會（California Building Industry Association）表示，如果將陸地無脊椎動物歸為魚類，那麼任何人都有可能在不經意間成為罪犯——拍打蒼蠅、踏過螞蟻或者吃到西藍花裡的蚜蟲。

這次裁決平息了近年來就「加州瀕危物種法」中魚類定義而產生的爭議。1969年以前，加州法律對魚類的定義是「野生魚、軟體動物或甲殼動物，以及這些動物身上的任何一部分或者卵子」。1970年，立法機構修改了對魚類的定義，增加了無脊椎動物和兩棲動物。

加州 大法官

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