郵件竊盜猖獗 密爾比達警方：下午最常發生

郵包竊案曾出不窮，警方提醒民眾注意。（密爾比達警方提供）

郵件竊盜問題曾出不窮，密爾比達 警局近日提醒，郵包竊盜最常出現的時候，就是下午時候的住宅區。而警方也提出一些防盜的貼士，希望民眾注意。

警方呼籲，民眾最好在郵包一送到就拿進屋內，如果人不在家，可以請考慮鄰居幫忙。每天睡前應該確認自家門口是否有包裹與郵件。若住在公寓或連棟屋，與其他住戶共用郵箱，則要確認大門鎖上，避免閒雜人等進入。民眾也可考慮購買郵箱感應器，一但郵箱遭開啟時可以被即時通知。

另外，如果使用FedEx快遞，可以使用收件管理，將郵件轉送至FedEx鄰近的辦公室。如果是UPS快遞，可以使用UPS My Choice，掌握郵件寄送細節。如果訂購Amazon ，可以使用Amazon locker的服務。同時也可考慮訂購能上鎖的郵箱。

警方也提醒，郵件竊賊可能會想透過偷信，拿到私人資訊以申請信用卡。民眾可考慮盡量多使用網路信件與帳單，減少紙本的信件寄送。民眾也可以加入Neighborhood Watch、NextDoor或者Ring Neighbors Community等鄰里互助社群 ，互通有無。