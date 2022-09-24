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49人蘭斯骨折賽季報銷 伽羅博羅臨危受命 基托將回歸

記者王子涵／舊金山報導
蘭斯右腳踝骨折，提前結束本賽季。（美聯社）
蘭斯右腳踝骨折，提前結束本賽季。（美聯社）

在伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）向舊金山49人球迷說道別的6個月後，他卻再一次披掛上陣，和熟悉的隊友取得又一場勝利。在賽季首場主場比賽中，剛剛取代伽羅博羅成為球隊首發四分衛的2021年新秀蘭斯（Trey Lance）在比賽中，遭到撞擊導致右腳踝骨折，被醫療車運下場，早早結束本賽季的征程，讓無數球迷唏噓不已。

蘭斯的傷勢是顯而易見的，在賽後發布會上，主教練沙納漢（Kyle Shannon）就宣布了蘭斯賽季報銷的消息。但他同時說：「我們感到非常幸運，因為有伽羅博羅作為我們的二號四分衛，當你的首發球員受傷時，你就知道能有如此有經驗、高水平的球員作為後備，是多麼好的事。」

伽羅博羅本賽季本來安排作蘭斯的導師，幫助這位小將快速成長，成為球隊的領袖。突如其來的變故，讓他臨危受命，他沒有辜負球迷的期望，帶領球隊以27比7戰勝老對手西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks）。比賽中，他更是十分少見地自己衝球，並成功達陣，像是告訴美式足球世界，他又回來了。

「就如同騎自行車一樣，我感覺非常好。」伽羅博羅在賽後說，「我很抱歉看到蘭斯受傷，我也曾經歷過那樣的傷痛，聯盟是殘酷的，但他是我們的兄弟，我們會幫助他康復。」

49人季票擁有者張哲遠表示，49人在休賽期重組伽羅博羅的合同，而不是簡單地交易或者裁掉，這在某種意義上拯救了整個賽季。蘭斯是一個很有天賦很有潛力的球員，但同時也太年輕，缺乏比賽經驗，對比賽的閱讀還需要成長。

張哲遠分析道，49人主教練沙納漢為他設計了很多跑球戰術，給予他更多時間適應比賽，但也成為他重傷的原因之一。「能從蘭斯的身上看出來，以為優秀的運動員身上具備的堅韌和拼搏精神。」張哲遠說，「年輕人暫且好好休養，來日再戰。」

對於伽羅博羅的表現，張哲遠評價道：「他保持了相當的職業水平和態度，希望他能夠破釜沉舟，帶領舊金山49人贏回之前失去的所有。」

這是伽羅博羅為49人出戰的第六個賽季。「熟悉的戰術，熟悉的陣容，儘管在訓練營沒有接觸到戰術本，但起碼在這個賽季，49人仍然是他的球隊。」張哲遠補充道，「49人陣容非常好，是一支到了兌現天賦，需要奪得勝利的球隊。本周日的比賽也將迎來基托（George Kittle）的回歸，我仍然對球隊之後的表現充滿期待。」

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