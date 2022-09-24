馬兆明訪水利局 參觀污水處理 感謝確保用水

馬兆明（前排左）表示，居民常常將用水當做理所當然，忽略水利局的重要性。（記者王子涵／攝影）

市議員馬兆明（Gordon Mar）23日到舊金山 水利局下屬的洋邊污水處理站（Oceanside Treatment Plant），參觀污水處理的全過程及全新的淨水設施。他表示，居民常忽略水利局的重要性，將用水當做理所當然，他感謝水利局確保舊金山人每日的生活用水。

洋邊污水處理站位於舊金山動物園南端，比鄰默塞德湖（Lake Merced），負責處理舊金山市三分之一人口的約20%廢水，最大處理能力是每天6500萬加侖，處理後的水被排放至離岸4.5哩的太平洋。該設施投資2億元，1994年完工，80%的設施位於地下，上層被土和植被覆蓋。

馬兆明表示，舊金山市人口在過去的一個世紀增長迅速，尤其是西部區域，原先的污水處理站已無法滿足新增人口的需要。他提到，新修建及在建的淨水設施及時因應正在發生的氣候變化，以及加州 目前所面臨的極度乾旱的狀況。「我們很大程度上將水利局所做的工作當做理所當然。」馬兆明說，「如警局、衛生局、交通局一直受到討論，尤其在疫情期間，一部分原因是他們的工作被居民所抱怨，但水利局的工作同樣是極為重要的。」

水利局全新的淨水設施，將尋求將廢水淨化為可飲用水。（記者王子涵／攝影）

舊金山水利局水資源主任基歐（Paula Kehoe）稱，水利局目前仍面臨很多困難，包括水資源緊缺，政策上的變更等；30年前，舊金山水利局就在大力推廣節水項目，目前舊金山每天人均用水41加侖，是加州用水量最低的城市之一。同時自2017年開始，舊金山開始開採地下水，超過80%的居民已經在飲用地下水，「為了保證水資源穩定使用，水利局希望用再生水（Recycled Water）替代地下水。」基歐說。

水利局全新的淨水設施，尋求將廢水淨化為可飲用水。（記者王子涵／攝影）

他表示，處理過後的廢水可用於灌溉和廁所沖水用途，同時水利局正在研究新的技術，將廢水淨化達到可飲用的水平。

污水處理設施科學家還向參觀團介紹處理站所面臨的威脅，由於緊鄰太平洋，不間斷的海水沖刷導致處理站受到腐蝕，同時沖刷導致海灘上的沙子逐漸被推向兩側，海灘越來越寬，這導致絕大部分的日落區居民以及污水處理站本身，受到不斷升高的海平面威脅。早在2000年，水利局就聯合城市其他部門，出台海平面檢測 指導方案等。同時，水利局還在計畫拆除Great Highway末段，將之改造成緩衝區域，加裝隱藏性的堤壩，保護污水處理站的安全。

隱藏在地表之下的污水處理廠。（記者王子涵/攝影）

科學家表示，拆除Great Highway肯定會遇到社區方面的阻力，這需要與城市其他部門共同合作，應對氣候變化問題。