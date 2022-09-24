我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

馬兆明訪水利局 參觀污水處理 感謝確保用水

記者王子涵／舊金山報導
馬兆明（前排左）表示，居民常常將用水當做理所當然，忽略水利局的重要性。（記者王子涵／攝影）
馬兆明（前排左）表示，居民常常將用水當做理所當然，忽略水利局的重要性。（記者王子涵／攝影）

市議員馬兆明（Gordon Mar）23日到舊金山水利局下屬的洋邊污水處理站（Oceanside Treatment Plant），參觀污水處理的全過程及全新的淨水設施。他表示，居民常忽略水利局的重要性，將用水當做理所當然，他感謝水利局確保舊金山人每日的生活用水。

洋邊污水處理站位於舊金山動物園南端，比鄰默塞德湖（Lake Merced），負責處理舊金山市三分之一人口的約20%廢水，最大處理能力是每天6500萬加侖，處理後的水被排放至離岸4.5哩的太平洋。該設施投資2億元，1994年完工，80%的設施位於地下，上層被土和植被覆蓋。

馬兆明表示，舊金山市人口在過去的一個世紀增長迅速，尤其是西部區域，原先的污水處理站已無法滿足新增人口的需要。他提到，新修建及在建的淨水設施及時因應正在發生的氣候變化，以及加州目前所面臨的極度乾旱的狀況。「我們很大程度上將水利局所做的工作當做理所當然。」馬兆明說，「如警局、衛生局、交通局一直受到討論，尤其在疫情期間，一部分原因是他們的工作被居民所抱怨，但水利局的工作同樣是極為重要的。」

水利局全新的淨水設施，將尋求將廢水淨化為可飲用水。（記者王子涵／攝影）
水利局全新的淨水設施，將尋求將廢水淨化為可飲用水。（記者王子涵／攝影）

舊金山水利局水資源主任基歐（Paula Kehoe）稱，水利局目前仍面臨很多困難，包括水資源緊缺，政策上的變更等；30年前，舊金山水利局就在大力推廣節水項目，目前舊金山每天人均用水41加侖，是加州用水量最低的城市之一。同時自2017年開始，舊金山開始開採地下水，超過80%的居民已經在飲用地下水，「為了保證水資源穩定使用，水利局希望用再生水（Recycled Water）替代地下水。」基歐說。

水利局全新的淨水設施，尋求將廢水淨化為可飲用水。（記者王子涵／攝影）
水利局全新的淨水設施，尋求將廢水淨化為可飲用水。（記者王子涵／攝影）

他表示，處理過後的廢水可用於灌溉和廁所沖水用途，同時水利局正在研究新的技術，將廢水淨化達到可飲用的水平。

污水處理設施科學家還向參觀團介紹處理站所面臨的威脅，由於緊鄰太平洋，不間斷的海水沖刷導致處理站受到腐蝕，同時沖刷導致海灘上的沙子逐漸被推向兩側，海灘越來越寬，這導致絕大部分的日落區居民以及污水處理站本身，受到不斷升高的海平面威脅。早在2000年，水利局就聯合城市其他部門，出台海平面檢測指導方案等。同時，水利局還在計畫拆除Great Highway末段，將之改造成緩衝區域，加裝隱藏性的堤壩，保護污水處理站的安全。

隱藏在地表之下的污水處理廠。（記者王子涵/攝影）
隱藏在地表之下的污水處理廠。（記者王子涵/攝影）

科學家表示，拆除Great Highway肯定會遇到社區方面的阻力，這需要與城市其他部門共同合作，應對氣候變化問題。

隨後，洋邊污水處理站運營長勞爾（Mark Lauer）帶領參觀了地下設施。

拆除Great Highway末端會遇到社區方面的阻力，這需要與城市其他部門共同...
拆除Great Highway末端會遇到社區方面的阻力，這需要與城市其他部門共同合作，應對氣候變化問題。（記者王子涵／攝影）

舊金山 加州 檢測

上一則

聖馬刁路口 急駛休旅車險撞飛小女孩 行車記錄器拍下驚險一幕

下一則

自己任命的警委 票沒投余健全 布里德批歐博斯通沒誠信

延伸閱讀

方李邦琴捐助 金山百年渡輪「重生」將成灣區委員會辦公場所

方李邦琴捐助 金山百年渡輪「重生」將成灣區委員會辦公場所
Dreamforce閉幕 帶動金山旅遊業復甦 料有4000萬經濟效益

Dreamforce閉幕 帶動金山旅遊業復甦 料有4000萬經濟效益
非公共攝像授權警用 舊金山市議會通過 華裔多表支持

非公共攝像授權警用 舊金山市議會通過 華裔多表支持
莫名推倒53歲華婦致頭撞地受傷 金山男華埠被捕

莫名推倒53歲華婦致頭撞地受傷 金山男華埠被捕
第2條捷運越灣隧道首張設計圖出爐 預計2040年完工

第2條捷運越灣隧道首張設計圖出爐 預計2040年完工

熱門新聞

謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

2022-09-21 02:16

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招