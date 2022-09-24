2030年 加州熱泵可望取代天然氣

加州將於2030年之前禁售天然氣加熱器，熱泵技術可能取而代之。(Getty Images)

加州 空氣監管機構22日投票通過一項計畫，將於2030年之前禁止銷售商業與住宅天然氣 加熱器，此一決定代表著將由電力驅動的替代加熱技術「熱泵」(heat pump technology)，取代原有天然氣加熱器，並且可能很快在加州普遍使用。

「加州空氣資源委員會」(California Air Resources Board)一致決定的這項計畫，目標在減少各種行業的臭氧排放，包括交通與消費者產品以及商用與住宅大樓。

州長紐森 先前已簽署一系列氣候法案，要求加州於2045年實現碳中和(carbon-neutral)、2035年實現90%電力來自清潔能源。加州致力因應不斷改變的氣候變遷，其導致極端天氣並助長加州日益嚴重的破壞性野火。

監管機構指出，取代天然氣的關鍵將是熱泵技術，一種利用機械能將熱量從較冷區域傳遞到較熱區域的設備。這種技術在歐洲已廣泛使用，但在美國並不普遍。

熱泵僅僅仰賴電力，就可釋出熱能。儘管有不同類型，包括地熱，但更常見的是空氣來源熱泵(air-source heat pumps)，運用空氣來冷卻或加熱房屋，當外面很冷時，熱泵從外部吸收熱能並將其轉移到家中；天氣很熱時，也能從內部吸入熱空氣而將熱量排出。

熱泵通常帶有一個室外機與一個室內機，跟隨一個製冷劑循環(refrigerant cycling)通過。可以吸收或釋放熱能的製冷劑，是熱能傳遞的方式，溫度則由恆溫器控制。

根據加州空氣資源委員會數據，由於使用天然氣，住宅與商用建築的廢氣排放量、占全加州排放量的5%，90%大樓相關天然氣需求、來自建築物空間與熱水器。

根據德州大學、卡內基美侖大學與密西根大學研究，目前，美國只有11%家庭使用熱泵。舊金山資源保護委員會的另一項研究發現，從天然氣轉為電力供暖，可將加州家庭的每年廢氣排放量減少46-54%。此外，多項研究顯示，儘管熱泵可在各種氣候運作，但特別適合灣區的溫和氣候，當地天氣很少會變得極端寒冷。