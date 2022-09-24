金山公校 長期缺課日益嚴重

舊金山公校學生長期缺課問題嚴重，學區積極提高學生出勤率。(Getty Images)

舊金山 米慎區查維茲小學(César Chávez Elementary School)去年是學區 長期缺課率最高的學校之一，449名學生中，有70%學生在180天學年中至少缺課10%，兩年前缺課學生比率為29%。疫情 期間，舊金山公校長期缺課率飆升，至今尚未恢復。

根據學區數據，去年舊金山聯合學區5萬800名學生中的29%、或1萬4700名學前班(TK)至高中學生缺課，創下歷史新高數字。疫情前的缺課率為14%。其中，位在灣景區(Bayview)主要學生是非裔與太平洋島民裔的Malcolm X小學，缺課比率最高，有89%學生長期缺勤。位在日落區、以亞裔學生為主的史蒂文森小學(Stevenson Elementary)缺課率最低為3%。

舊金山聯合學區總監韋恩(Matt Wayne)發表聲明表示，學區致力於提供學生與家庭公平的支持，解決長期高曠課率以及其所造成的學習鴻溝問題。

他指出，學區以協調溝通方式解決缺課問題，提供一系列服務，包括心理健康支援、健保與社區計畫。護士、社工與中央辦公室人員被分配到各個學校。學區發言人杜德尼克(Laura Dudnick)表示，這些團隊還支持收集出勤數據，學區也支持LGTBQ學生、寄養家庭學生、新移民與無家可歸者。

長期缺課率的族裔差異，在疫情前就已存在，去年則擴大成為學習鴻溝，導致已處於不利位置的學生，更容易受到與缺課率相關的學業成績影響。研究顯示，超過80%兒童長期不在幼兒園學習的3年之後，閱讀能力低於平均水平。根據報告，學校出勤率低的學生，無法完成高中的可能性是一般正常上課學生的4倍。

加州家長教師協會前主席柯希瓦爾(Carol Kocivar)表示，學校有大批沒有接受基礎教育的學童，可以想像會發生最糟糕狀況，是1個紅色警示燈。

專注提高學校出勤率的全國性組織「Attendance Works」創辦人Hedy Chang表示，可能需要數年時間，學生出勤率才可自疫情中恢復。疫情前存在的分歧正在擴大加深加劇，有更多孩子處於極端狀態，例如比過去任何時候缺課更多至50%以上。疫苗低接種率、貧窮、家庭流動與其他社經因素，例如交通與住房不安全，疫情期間情況都有所加劇，也導致缺課率增加。

查維茲小學校長多德爾(Lindsay Dowdle)表示，提高學生出勤率已成為學校首要任務，缺課代表著更少機會接受教育，更少和社區聯繫。去年與今年，學校人員經常打電話詢問缺課學生，協助解決上學問題，例如提供巴士時刻表、安排共乘，甚至為學生購買鬧鐘。學校也提供每周藝術課及每周兩次抽獎活動，激勵孩子們在經常缺課的周1與周5到校上課。