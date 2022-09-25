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APAPA全國實習計畫 實施20年有成

APAPA總部／供稿
APAPA實習生與加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）合影。（APAPA總部提供）
APAPA實習生與加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）合影。（APAPA總部提供）

亞太公共事務聯盟（Asian American Public Affairs Association, APAPA）宣布今年已完成第20屆實習計畫，幫助了來自全國10州、220多名實習生。這也是APAPA首次舉辦全年實習計畫，並且同時啟動了集中式計畫架構，為超過14個城市的APAPA地方分會提供支持，安排實習學生進入全國各地方、各州和聯邦民選官員辦公室。

APAPA實習生與加州財務長馬世雲（Fiona Ma）合影。（APAPA總部提供...
APAPA實習生與加州財務長馬世雲（Fiona Ma）合影。（APAPA總部提供）

20年來，APAPA各分會將數千名學生派往民選官員辦公室，讓年輕人接觸公共服務、領導力以及公民參與等相關事務。本年度內，APAPA的實習生除了與80多個民選官員辦公室進行合作外，還參加了8場案例競賽（Case Competition），為1200多名來自邊緣社區的新選民進行註冊登記，利用關係組織和創新戰略，為即將到來的2022年中期選舉接觸年輕選民。

APAPA蘇拉諾實習生與尹集成（C.C. Yin）合影。（APAPA總部提供）
APAPA蘇拉諾實習生與尹集成（C.C. Yin）合影。（APAPA總部提供）

今年，APAPA National共舉辦30多場領導力和職業發展研討會，重點提升與會者可借鑒到各個行業領域的專業技能，如專案管理等，透過「頂點專案（Capstone Project）」支持APAPA分布在全國42個地方分會，為超過25名實習生提供領導者職位，同時推進全國APAPA組織的各項政策倡議。

「我們很高興能夠在複合環境中為數百名學生提供支持，利用全國APAPA分會領導者優勢，為大家提供獨特的機會。」全國實習計畫 (National Internship) 主席Andrew Truman Kim說，「對實習生來說，既能與接收他們的辦公室進行面對面交流，又可以參加全國範圍的研討會，真的非常棒，這種開拓我們交際面和網路的方式，是我們在新冠疫情前從沒想過的。」

APAPA總部透過Zoom舉辦了2022年夏季全國實習畢業典禮，為來自超過14個城市的130名實習生慶祝畢業，同時還邀請了APAPA的地方分會領導和全國80多個接收APAPA 實習生的民選官員辦公室共同見證。線上畢業典禮著重提及了APAPA的首個全年計畫，通過關注全國公民參與的關鍵績效指標，為比以往任何年份人數都要更多的年輕人進行賦能，其中包括：

一、在不到12個月的時間裡，登記了1200多名選民。

二、舉辦了超過8場案例競賽，幫助25名年輕人晉升到領導者職位。

三、舉辦了30多場領導力和職業發展研討會。

四、與80多名地方、州和全國民選官員合作。

五、推動了4000多場社交媒體互動，重點關注APAPA政策倡議。

六、完成了超過25份研究報告，重點關注大眾對亞太裔代表性的認識。

「從本年度的工作可以看出，我們始終以使命為中心，通過季度和全年計畫，賦能下一代，説明大家提升領導力和公民服務能力，」APAPA National執行董事Henry Chang表示，「自疫情以來，我們一直致力於以創新的方式為學生們提供更多的機會。我們很高興看到拓展方案取得如此巨大的成功，也對未來充滿期待。」

APAPA由尹集成（C.C. Yin）和黃春芳（Regina Yin）於2001年成立，目前已在全國範圍內擁有超過42 個分會。20多年來，APAPA一直致力於通過加強領導力和公民參與的方式，提升美國亞太裔社區的地位。

實習計畫 疫情

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