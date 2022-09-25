山茶花獅子會 中秋晚會熱滾滾 唱歌籌款募逾2萬元

晚會部分重要嘉賓及捐款。（李克提供）

加州 首府沙加緬度市山茶花獅子會及基金會（Sacramento Camellia Lions Club and Foundation, SCLCF）舉辦2022年山茶花之夜中秋晚會本月17日晚上在沙加緬度「海港酒家（Hong Kong Islander）」隆重舉行。這是疫情 爆發以來第一次線上、線下舉辦的山茶花之夜，近300人到現場參加沙加緬度地區一年一度最大的華人盛會之一。

沙加緬度山茶花獅子會是國際獅子會的一個分支，成立於2017月5月，位於沙加緬度地區的Greenhaven、Pocket和Elk Grove地區，服務於大沙加緬度地區，擁有30多名成員。山茶花獅子會一直在尋找更多的人來為社區服務，並參與許多當地社區服務專案，包括向希望之城醫院捐款、為盲人訓練狗提供援助、向洛克基金會捐款、幫助弱勢群體小學的孩子們，並為一家孤兒院的孩子們捐贈米、麵和食用油。

國際獅子會（Lions Clubs International）成立於1917年，已有105年的歷史，是世界上最大的服務組織，在全球 200 多個國家、地區約有4萬8千個俱樂部，擁有逾150萬會員，分布於世界209個國家和地區。

國際獅子會總部設於美國，英文名稱是「LIONS」，其中L代表Liberty（自由），I代表Intelligently （智慧），O代表Our （我們的），N代表Nation’s （民族的），S代表Safety （安全），這幾個字母連在一起成為「LIONS」，英文的意思恰好是「獅子」，於是大家便將該組織稱為「獅子會」，宗旨是致力於説明各地增加服務，從而提高他們對當地和全球社區的影響。

舞龍隊表演精彩的節目。（李克提供）

晚會由大會主持人黃貞及李坤主持，由山茶花獅子會現任會長張克莎進行演講，她熱情歡迎大家參加晚會，並對大家參加晚會表示衷心感謝。晚會中MRA LUMA舞龍隊在現場進行表演，舞龍隊表演舞龍從台上走到台下繞場一周，為大家做出了精彩的表演。晚會組委會還邀請特別友情客串嘉賓韋麗萍、黃淑蘭及特別籌款嘉賓京劇演唱楊福康、集琴師馬光明到場進行精彩表演。

Elk Grove 市議會議員Stefanie Wei發表演講，她是市議會的第一位亞裔 議員，並在演講中表示市議會大力支持社區活動，以便為社區提供更好的服務。她同時是Asia Resource組織的董事會成員，她代表組織為晚會捐款5千元。

這次晚會的一大特點是參加晚會的許多人上台一展歌喉，為大家演唱籌款，節目十分新穎、有特色，歌唱表演有普通話、粵語以及各地戲曲。籌款晚會節目還包括捐獻禮品的拍賣及抽獎活動，晚會也得到贊助商們大力支持，如鴻發超市、Welco超市、兄弟姐妹會、鑽石理財團隊、美國大唐會館、州府台灣同鄉會、加州市府兒童基金會、中華會館等。

山茶花獅子會現任會長張克莎。（李克提供）

張克莎表示，山茶花獅子會每年舉辦一次慈善會，邀請地區不同的公司社團參加，由於這次慈善會是疫情以後第一次現場籌款會，組委會決定用唱歌籌款的方式籌款，這是一個比較有特色的企畫。

她說，目前慈善會已經籌款超過2萬美元，這次籌到的款項將捐給My Sister House和其他有需要的社團組織及個人，山茶花獅子會的宗旨一直是致力於影響更多的人來參與慈善活動，籌到更多的款項，贊助那些需要的社會團體。