創業賣工業氣體 簡子堯獲評青商潛力之星

簡子堯從事工業氣體產業，獲選「青商潛力之星」。（僑教中心提供）

中華民國 僑委會為了協助全球青商發展，定期遴選「青商潛力之星」，並且希望輔導青商成長精進為海外商會永續發展注入新力量。僑教中心宣布宣布，金山灣區2022年獲獎者為簡子堯。簡子堯自2021年成立公司創業，提供各種的工業氣體和特種氣體，為客戶提供服務。

回想求學及就業工作的過程，簡子堯表示，自己小學五年級就到加拿大溫哥華讀書，長大後到多倫多讀大學，主修電腦軟體設計，並於大學時到蘋果（App le）公司實習。畢業後簡子堯到西雅圖的微軟公司上班，幾年前搬到矽谷，進入臉書（Facebook）工作兩年，之後又到在Google任職。工作一段期間後，看到市場的機會，決定創業成立US Air Supply公司，提供工業氣體。

他介紹，US Air Supply公司提供各種體積和純度的工業氣體，公司供貨的來源是跟三福化工進貨氮氣、氧氣、跟氬氣，處理成液態氮、液態氬、跟液態氧。製造工廠在亞利桑那州鳳凰城做分裝廠，每天出產200隻左右，分裝成一隻一隻的鋼瓶。

簡子堯在工作時喜歡親力親為，並且樂觀面對挑戰。他表示，當時會決定創業，可以說是受到父母親的影響，因為父母也都各自有公司，分布於在東南亞 與台灣。但這次踏入工業氣體並非自己第一次創業，先前他也曾成立軟體公司開發App應用軟體，但後來因為市場競爭激烈、科技變化又快，反而覺得鋼瓶這種生意比較獨門。而且，藉由結合軟體的服務幫助客人管理庫存與下訂單，等於是在傳統產業上加入創新，提供全方位的服務讓客戶滿意，朝向科技與傳統產業聯合發展的事業。

簡子堯信心滿滿地表示，工業氣體是比較少的人涉入的領域，所以相對來說，競爭也不那麼激烈。他認為，創業要找到具體獨特的市場，確定客戶都喜歡你的服務；而工業氣體結合軟體這一塊，就算是他創業最好的出發點。