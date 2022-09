警察使用車牌數據 聖荷西收緊規定

聖荷西計畫最終在全市增加約150個車牌閱讀器,對此社區有不同的意見。(記者陳爍嘉/攝影)

聖荷西 正在收緊關於警察 如何使用車牌數據的規定,但同時城市將擴大自動車牌信息讀取攝像頭的使用範圍,並與居民建立更多的信任。

聖荷西市議會於本周二一致批准了一項政策,正式禁止警察部門出售任何車牌數據,禁止將這些信息用於調查一個人的移民身份或監控受法律保護的活動,如抗議或集會。更新後的規則,將確保聖荷西市大規模的監控和信息收集系統不侵犯個人權利。與此同時,聖荷西計畫最終在全市增加約150個車牌閱讀器,但官員沒有具體說明這將在多長時間內完成。

即使有了這些新規定,一些隱私 權倡導者和社區團體仍然反對這項技術在聖荷西市的使用。

根據市府提供的數據,來自亞特蘭大公司Flock Safety的四台安裝在十字路口的攝像頭僅在上個月就捕獲了近30萬次車牌掃描。市議會還批准,在11月花費25萬美元購買更多攝像頭,以應對灣區不斷增加的零售搶劫案。

北加州美國公民自由聯盟聖他克拉拉谷分會主席維克多辛(Victor Sin)和其他四位社區組織領導人,對車牌信息讀取裝置是否正在改善公共安全表示懷疑。他們在呈遞給市議會的一封信中發表了評論,儘管官方聲稱自動車牌讀取系統可以減少犯罪,但研究人員擔心執法部門在沒有足夠的證據能夠證明該系統有效性的情況下,開始迅速獲取大量車牌信息。

亞洲法律聯盟(Asian Law Alliance)和聖荷西-矽谷全國有色人種協進會(The National Association for the Advancement of Colored People)等組織認為,聖荷西市應將保存車牌數據的時間從一年期縮短。

根據一份城市報告,雖然聖荷西市自2006年以來一直在使用車牌閱讀器,但直到2017年才制定了該技術及其數據的第一個官方使用政策,聖荷西市的車牌閱讀器一直專門安裝在警察巡邏車上。直到2021年9月,在發生了三起未解決的致命撞車事故後,市議會批准了一項針對Monterey路與Curtner大道交叉口的車牌閱讀器試點計畫。

聖荷西的數字隱私官格哈米(Albert Gehami)表示,聖荷西市一直在收集有關監控技術問題的反饋,包括它如何被濫用並對弱勢群體造成的影響。聖荷西市試圖在更新的政策中解決這些問題:所有使用車牌讀取器數據的警官都有一個可審查的線索,這要求他們輸入數據的目的以及他們的徽章號碼和其他信息,以確保日誌準確顯示該技術的使用情況。

市長李卡多(Sam Liccardo)認為,與該市正在測試的其他新興技術(例如槍聲檢測系統)的潛在風險相比,車牌閱讀器的潛在隱私風險並不大,但他理解其他人的擔憂和害怕。他表示,市議會應該設法找到一種方法來衡量車牌讀取系統的影響。