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歡慶15周年 生命河基金會回饋社區

記者李榮／聖他克拉拉市報導
生命河基金會成立15周年，強調與主流一起回饋社區。（基金會提供）
生命河基金會成立15周年，強調與主流一起回饋社區。（基金會提供）

經常參與社區服務的生命河基金會成立至今已經15周年，基金會在聖他克拉拉市的生命河靈糧堂教會Shekinah Glory會堂舉行慶祝活動，吸引超過600名各族裔教會人士參與。活動由跨種族百人兒童合唱團為大會帶來歌曲「You raise me up」和「We are the world」揭開序幕，聖他克拉拉市長吉爾莫（Lisa Gillmor）、牧師麥考林（Albert Macklin）、牧師貝恩斯（Paul Bains）等多人都出席致意。

生命河靈糧堂自1995年4月9日開始第一次主日崇拜以來，就以敬拜讚美、聖靈更新、小組教會、全地轉化四個方面服務社區。2007年時生命河成立負責慈善救助與社區服務的「生命河基金會」（River of Life Foundation）。 基金會長期提供食物、生活用品和提供教育來改變有需要的社區，希望提高人們的生活質量。

基金會表示，在2007年9月成立食物發放中心後，就一直致力於確保社區人人都得到最基本的食物供應，而且是不分種族、不分國籍的。新冠肺炎疫情期間，更是擴大低收入食物發放服務，從原來的300個家庭擴展到1萬8000個家庭。每年節假日來臨之前，基金會會為低收入戶發放購物現金卡。並且在一年一度報稅季時，組織活動幫忙不擅長使用電腦和英文者，幫忙提供免費報稅服務。

另一方面，基金會在疫情期間，依然秉持傳統為清寒學子贈送電腦，救濟工作遍及整個灣區。2021年6月時，基金會團隊獲得聖他克拉拉市「社區英雄獎」榮譽，由吉爾莫頒獎。吉爾莫也數度來到教會拜訪，表達感恩之意。

生命河靈糧堂劉彤牧師在當日會中，分享過去15年來神如何帶領生命河基金會走上奇妙的旅程，「從開始的小溪直到現在寬廣的河流。除了滿足本地社區的需求，也已經流向萬國萬民。」

基金會也表示，多年來已與60多家英文教會合作，把Costco賣場退貨的家具和生活用品免費發放到需要的家庭。合作的教會遍佈各地，從灣區一直到加州首沙加緬度都有，「合作的重點在於：華人教會和華裔社區，不僅僅只是服務於華人民眾，同時也聯合不同族裔，服務於更多的人群。」

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