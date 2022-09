歡慶15周年 生命河基金會回饋社區

生命河基金會成立15周年,強調與主流一起回饋社區。(基金會提供)

經常參與社區服務的生命河基金會成立至今已經15周年,基金會在聖他克拉拉市的生命河靈糧堂教會Shekinah Glory會堂舉行慶祝活動,吸引超過600名各族裔教會人士參與。活動由跨種族百人兒童合唱團為大會帶來歌曲「You raise me up」和「We are the world」揭開序幕,聖他克拉拉市長吉爾莫(Lisa Gillmor)、牧師麥考林(Albert Macklin)、牧師貝恩斯(Paul Bains)等多人都出席致意。

生命河靈糧堂自1995年4月9日開始第一次主日崇拜以來,就以敬拜讚美、聖靈更新、小組教會、全地轉化四個方面服務社區。2007年時生命河成立負責慈善救助與社區服務的「生命河基金會」(River of Life Foundation)。 基金會長期提供食物、生活用品和提供教育來改變有需要的社區,希望提高人們的生活質量。

基金會表示,在2007年9月成立食物發放中心後,就一直致力於確保社區人人都得到最基本的食物供應,而且是不分種族、不分國籍的。新冠肺炎疫情 期間,更是擴大低收入 食物發放服務,從原來的300個家庭擴展到1萬8000個家庭。每年節假日來臨之前,基金會會為低收入戶發放購物現金卡。並且在一年一度報稅季時,組織活動幫忙不擅長使用電腦和英文者,幫忙提供免費報稅服務。

另一方面,基金會在疫情期間,依然秉持傳統為清寒學子贈送電腦,救濟工作遍及整個灣區 。2021年6月時,基金會團隊獲得聖他克拉拉市「社區英雄獎」榮譽,由吉爾莫頒獎。吉爾莫也數度來到教會拜訪,表達感恩之意。

生命河靈糧堂劉彤牧師在當日會中,分享過去15年來神如何帶領生命河基金會走上奇妙的旅程,「從開始的小溪直到現在寬廣的河流。除了滿足本地社區的需求,也已經流向萬國萬民。」

基金會也表示,多年來已與60多家英文教會合作,把Costco賣場退貨的家具和生活用品免費發放到需要的家庭。合作的教會遍佈各地,從灣區一直到加州首沙加緬度都有,「合作的重點在於:華人教會和華裔社區,不僅僅只是服務於華人民眾,同時也聯合不同族裔,服務於更多的人群。」