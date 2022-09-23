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第2條捷運越灣隧道首張設計圖出爐 預計2040年完工

編譯組／灣區22日電
第二條捷運越灣隧道首張設計圖已出爐，並且示意BART和區域鐵路將進行重大擴張，以到達舊金山和東灣市區的各個新角落。(取自BART官方臉書)
第二條捷運越灣隧道首張設計圖已出爐，並且示意BART和區域鐵路將進行重大擴張，以到達舊金山和東灣市區的各個新角落。(取自BART官方臉書)

儘管距離實現目標還有數十年時間，被稱為「Link21」計畫的第二條捷運越灣隧道首張設計圖已出爐，並且示意BART和區域鐵路將進行重大擴張，以到達舊金山和東灣市區的各個新角落。

第二條捷運越灣隧道最新規畫，仍處於早期階段，尚未做出任何確切決定。但規畫人員目前正研究並決定第二條地鐵路線，預計完成時間為2040年、估計成本為29億元。Link21計畫主管Camille Tsao在會議中表示，第二個捷運越灣隧道的好處，將跨越城市核心，計畫將大幅改善北加州支離破碎的鐵路網絡連接。

設計圖設想BART系統不僅有可能在第二條捷運越灣隧道的協助之下，擴展到舊金山西區，並在屋崙市中心周邊地區開發新車站。

BART都柏林/普萊森頓(Dublin/Pleasanton)與聖荷西路線可在屋崙聖安東尼區域增加一個加油站，以連接傑克倫敦車站(Jack London Station)。新路線可穿越阿拉米達市另一個可能的轉乘站、到達區域鐵路，然後進入第二條捷運越灣隧道地鐵。

一旦到達舊金山，新BART路線可連接到加州火車與Salesforce轉乘站，並可能換車到舊金山的市場街(Market Street)地鐵。舊金山縣交通局規畫人員已在研究一條覆蓋市區繁忙東西主幹道的Geary地鐵、沿著第19大道向南行駛，並重新連接BART德利市(Daly City)車站。

當然，未來幾年可能出現許多沒有解答的問題。例如，尚不清楚哪些車站將在地面上或在地底下運行，或在規畫過程期間、是否會出現不同路線選擇。即使計畫人員與官員達成共識之後，還需要籌及數百億元資金、耐心與公眾支持，以支撐一個需要數十年才能實現的計畫。

不過，首張設計圖出爐，對於一個在此之前一直難以想像的大型計畫來說，是一個小型里程碑。BART董事塞爾茲曼(Rebecca Saltzman)談到「Link21」第二條捷運越灣隧道大型項目時表示，大家一直在談論這項計畫，但許多人並未能了解，捷運越灣隧道項目對整個大區域影響甚鉅，不僅是在東灣與舊金山。

捷運 舊金山 地鐵

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