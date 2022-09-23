非公共攝像授權警用 舊金山市議會通過 華裔多表支持

舊金山非公共攝像頭授權警用，華裔居民多贊同。（Getty Images）

舊金山 市議會本周二以7比4的投票結果通過一項立法，允許舊金山警方在特定情況下獲取和使用私人監控攝像的實時畫面。警方可在屋主或企業主允許的情況下查看實時監控錄像，無需先取得搜查令。對此法案的通過，華裔 社區多表支持，並希望可以進一步應對舊金山日益嚴重的毒品交易、砸車盜竊和治安犯罪等問題。

根據舊金山市長布里德提議的立法，警察 對於非公共監控攝像的訪問權限有以下規定。警方可在三種情況下，要求24小時內查看實時監控錄像，包括威脅到民眾生命安全的緊急情況時、需要決定在有公共安全問題的大型活動中如何部署警力時，以及通過分局長或警局高層書面批准後進行刑事調查時。

根據通過的法案，舊金山市警局每季度需要向市議會和警察委員會提交關於實時監控的使用請求報告，一年後需要提供全面報告。新法有效期為15個月，預計今年11月生效，如市議會希望延長或修改法案，需再次投票決定。

在現行法律下，除非存在迫在眉睫的嚴重傷害或死亡危險，舊金山市警察局禁止訪問任何第三方擁有的實時監控錄像。

對於擴大監控錄像的使用政策，不同社區的觀點大有不同。華裔社區多表支持，並希望可以藉此法律進一步應對舊金山日益嚴重的毒品交易、砸車盜竊和治安犯罪等問題。也有大批舊金山民眾和組織反對，其中包括舊金山市律師協會在內，反對者多少擔心政策會侵犯市民和遊客的隱私權。

舊金山市警察委員協會委員余健全（Larry Yee）表示，為了保障舊金山民眾、企業與遊客安全，使用監控攝像來進行案件調查是必須的，因此對這一立法表示支持。但他表示，在執行的過程當中，警方必須嚴格地遵守執法程序，以確保不會侵犯個人隱私權。

張姓華裔市民表示，市長立法的初衷可以理解，為了幫助警察辦案，提高社區內的安全保障。但唯獨擔心的是在執法環節，警察在面對辦案人手不足的情況下，如何跟進、獲取和使用這些視頻片段或影像資料，會不會給個人或團體帶來更多不必要的麻煩或是次生影響，這些問題都值得進一步考量。

第三區華裔居民Michael Hung表示，舊金山市民已厭倦了不斷增加的犯罪和頻發的仇恨犯罪。作為市民，他很樂意提交監控視頻作為警察的辦案資料，但是不排族有自由意識的公民會對此立法感到緊張，擔心隱私權受到侵犯。

早前此立法在公聽環節中，不少民眾多次在公聽會上反對擴大監控錄像的使用範圍，擔心對少數族裔造成不平等影響。在最終投票通過立法會議上，市議員陳詩敏、潘正義、盧凱莉、華頌善投下反對票。盧凱莉表示，擔心警察會用監控錄像，對反對政府意見的抗議者進行監控。

警察局長史考特表示，這項法案只是給舊金山市民或是企業一個可以與警方分享刑事調查錄像的一個選擇，並有效協助警方解決違法犯罪問題。

布里德在聲明中表示，舊金山民眾和小商業迫切盼望市政機構可以保護所有個人和團體的安全，這是一個明智的決定，對於幫助警察局在應對重大案件和追究罪犯責任，這將會是很有效的工具。