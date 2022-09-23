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莫名推倒53歲華婦致頭撞地受傷 金山男華埠被捕

記者王子涵／舊金山報導
華裔受害人受攻擊後，向一位粵語警員求助。中央警局代理局長法默（左）以及華裔指揮官吳俊偉（右）曾強調，華埠居民能夠直接與警員通話的合作方式，值得珍視。（記者王子涵／攝影）
華裔受害人受攻擊後，向一位粵語警員求助。中央警局代理局長法默（左）以及華裔指揮官吳俊偉（右）曾強調，華埠居民能夠直接與警員通話的合作方式，值得珍視。（記者王子涵／攝影）

舊金山警方22日發布聲明，一名53歲的亞裔女性在周二（20日）晚間8時向中央警局報案，稱被一名陌生男子推倒在地，兩人期間沒有發生其他任何衝突。次日中午，嫌犯在華埠花園角廣場（Portsmouth Square）被逮捕。

本報進一步向警方求證，警員Niccole Pacchetti表示，本案受害人為華裔。事發後，她首先向一位粵語警員求助，該警員協助其前往警局報案。

根據聲明，案件發生在積臣街（Jackson Street）700號附近。受害人被直接推至車行道，頭部撞擊地面。隨後抵達的警員迅速呼叫了醫療救治，受害者無生命危險。

警局調查人員隨後調取了周圍商家的監控錄像，嫌犯的照片被傳送至警局內部，以便更快確定嫌犯身分。

一名巡邏警員從錄像認出了該嫌犯，此前也曾與之接觸。21日下午5時，警員在花園角廣場附近發現該男子，此人為30歲的Alejandro Garcia，警方以攻擊並可能造成重大人身傷害罪將他逮捕，並關押至舊金山縣監獄。

目前尚不清楚，該嫌犯是否有精神障礙，或是遊民身分。案件還在進一步調查中。

華裔受害人向一位粵語警員求助，該警員協助其前往警局報案。（記者王子涵/翻攝）
華裔受害人向一位粵語警員求助，該警員協助其前往警局報案。（記者王子涵/翻攝）

舊金山 華埠 亞裔

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