莫名推倒53歲華婦致頭撞地受傷 金山男華埠被捕
舊金山警方22日發布聲明，一名53歲的亞裔女性在周二（20日）晚間8時向中央警局報案，稱被一名陌生男子推倒在地，兩人期間沒有發生其他任何衝突。次日中午，嫌犯在華埠花園角廣場（Portsmouth Square）被逮捕。
本報進一步向警方求證，警員Niccole Pacchetti表示，本案受害人為華裔。事發後，她首先向一位粵語警員求助，該警員協助其前往警局報案。
根據聲明，案件發生在積臣街（Jackson Street）700號附近。受害人被直接推至車行道，頭部撞擊地面。隨後抵達的警員迅速呼叫了醫療救治，受害者無生命危險。
警局調查人員隨後調取了周圍商家的監控錄像，嫌犯的照片被傳送至警局內部，以便更快確定嫌犯身分。
一名巡邏警員從錄像認出了該嫌犯，此前也曾與之接觸。21日下午5時，警員在花園角廣場附近發現該男子，此人為30歲的Alejandro Garcia，警方以攻擊並可能造成重大人身傷害罪將他逮捕，並關押至舊金山縣監獄。
目前尚不清楚，該嫌犯是否有精神障礙，或是遊民身分。案件還在進一步調查中。
上一則
第2條捷運越灣隧道首張設計圖出爐 預計2040年完工
下一則
FB留言