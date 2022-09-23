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慈濟腎友會24日講座 護理師談照護100問

記者李榮／聖荷西報導
慈濟的腎友會在社區舉辦講座已多年。（取自慈濟網站）
慈濟的腎友會在社區舉辦講座已多年。（取自慈濟網站）

加州慈濟基金會宣布，將於9月24日（周六）下午2時至4時，舉辦每兩月一次的慈濟腎友會聚會，本次透過網路舉辦。當日邀請資深護理師楊素珍及朱芙美，講解慢性腎臟病患者及洗腎腎友不同階段的各種生活上的問題。

北加州慈濟基金會表示，慢性腎臟病患者和洗腎患者在灣區很是普遍，病友們在日常生活中遭遇很多醫療、日常照護、飲食營養等問題，常常困擾患者和家人，也造成日常生活上的不便。因此，此次的腎友會聚會，邀請服務洗腎中心多年的資深護理師楊素珍及朱芙美，替民眾分享慢性腎臟病患者及洗腎腎友在不同階段的各種生活上的問題。兩位講師將以腎友日常生活100問的方式，就不同階段的患者會面臨到的各種問題做討論與解答，也歡迎民眾在演講結束後的答問時段中，把生活上遇到的各種困擾問題提出，護理師講者會一一回答。希望藉由此機會提供大家腎病相關的資訊與知識，能夠正確照顧自己的身體。 

北加州慈濟基金會表示，基金會在灣區舉辦腎友會已進入第18年， 許多居住在舊金山、東灣及南灣的腎友，不僅期待每兩個月一次的溫馨聚會，腎友及其家人們也都能在腎友會上獲得重要的最新資訊，無論是醫療、日常生活照料、飲食營養、社會福利、醫療保險及換腎相關事宜等，都會在腎友會中被提及。許多腎友們關心但卻苦無中文資訊的問題，也往往能在慈濟腎友會獲得解答。另一方面，今年開始腎友會還把過去的一些講座影片上傳至YouTube上面播放，有興趣的朋友可以用「慈濟腎友會」在YouTube上面搜尋自己所需要的影片。

參加腎友會聚會的講座請使用zoom線上會議，輸入會議ID：814 2164 8876。密碼：23555，或打電話1+669 900-6833。希望更進一步了解慈濟各項服務的灣區朋友，可洽詢慈濟北加州分會408-457-6969。

加州 北加 灣區

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