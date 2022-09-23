反聖嬰現象三連發 灣區冬季料乾燥 學者：不會太潮濕

灣區可能連續第三年出現反聖嬰現象，專家預測今年冬季仍然乾燥。圖為馬連縣尼卡西歐水庫乾涸的情形。（Getty Images）

今年9月對灣區 來說，是一個相對潮濕的月份。本月稍早，由颶風降級為熱帶氣旋 的暴風凱伊（Kay）為北加州 帶來了濕氣。上周，一場從阿拉斯加南下的不尋常暴風為蘇諾瑪海岸帶來近3吋的雨量。

然而，未來幾個月，加州大部分地區可能比正常時期乾燥，這是因為反聖嬰現象（La Niña）可能連續第三年出現。這也是自1950年代以來，反聖嬰現象第三度「三連發」（triple-dip）。

國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）氣候預測中心（Climate Prediction Center）氣候學家盧魯（Michelle L’Heureux）說：「二連發反聖嬰並不罕見，但三連發就非常罕見了。」預測今年的反聖嬰現象從冬季或12月持續到明年2月的機率超過60%。

反聖嬰現象是由於靠近赤道的東太平洋海面溫度低於正常時產生的一種氣候模式，如果海面溫度高於正常，那就是聖嬰現象（El Niño）。

聖嬰現象和反聖嬰現象通常會持續九個月到一年，有可能持續數年，就像現在一樣。在這段期間，加州會面臨嚴重的乾旱問題，水庫儲水量會處位歷低點，乾枯的植被會助長危險的野火。

數據顯示，今年6月、7月和8月的太平洋平均溫度低於正常1.5度（華氏），雖然幅度很小，但水溫微小的變化可能產生很大的影響，因為海洋和大氣是相輔相成的。溫度的變化會改變美國上空由西向東的極地噴射氣流，導致太平洋西北部的降雨激增，但西南部會變得更乾燥。

那麼，位於太平洋西北部和西南部之間的灣區會如何呢？

聖地牙哥加大史克利普斯海洋研究院（Scripps Institution of Oceanography）氣候學家凱恩（Dan Cayan）說：「在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）往北到俄勒岡州南部之間有一個樞軸點（pivot point），這裡的降雨模式並不強。加州乾燥的反聖嬰現象往南移動的可能性愈來愈大，但灣區的天氣狀況目前還無法確定。如果一定要我打賭，我會賭這個冬季不會太潮濕。」

儘管如此，這些降雨模式只是過去多次反聖嬰現象的平均值，並不是絕對的。

凱恩說：「當然，反聖嬰現象之間都存在差異和自己的個性。但是，根據預測，加州包括灣區在內的大部分地區，這個冬季會較乾燥。」

不過，在持續乾燥的情況下，並非完全沒有出現雨水的可能。