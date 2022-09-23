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普爾表現亮眼 勇士經理：將談續約

記者劉先進／舊金山報導
在勇士奪冠過程中，普爾（中）表現優異。（記者劉先進／攝影）
在勇士奪冠過程中，普爾（中）表現優異。（記者劉先進／攝影）

年輕球員普爾（Jordan Poole）上賽季為勇士奪冠立下汗馬功勞，他的合同還剩一年，提前續約截止時間為10月17日。球隊總經理邁爾斯（Bob Myers）22日表示，在10月初勇士到日本東京打季前賽後，將坐下來和普爾的經紀人談判。

作為新人，普爾上賽季進步明顯，例行賽場均18.5分3.4個籃板4次助攻，投籃命中率44.8%。季後賽場均17分3.8次助攻2.8個籃板。是勇士替補席上的首席得分手，總冠軍賽期間，場均得分13.2，是隊內第四號得分手，其進攻作用舉足輕重。此前的報導顯示，普爾續約薪資最低也要4年1億。如果普爾未能在10月17日截止日前和勇士達成續約協議，且在明年夏天拒絕球隊580萬元資格報價，他會被列入限制性自由球員名單。這為邁爾斯提供談判的緩衝區，因為勇士隊將有權力匹配普爾簽署的任何報價。

邁爾斯表示，在東京季前賽後，將首次坐下來開始進行普爾續約談判，「我想這離他的最後續約期限大約還有兩周時間。我不知道這將會是什麼結果。他們想見面談，我們也想見面，將看看接下來兩周有什麼結果。」

另外，勇士的先發側翼維金斯合同2023年到期，格林合同2024年到期。若普爾簽約回歸，勇士2023到2024年總薪資將可能會超過4億天價。

邁爾斯說，他見過格林，前幾天晚上也和格林的經紀人保羅（Rich Paul）談過。「還是那句話，打個比方，你可以就買車談判，但如果在你決定要做什麼之前，有兩三個星期的時間，你不用強迫決定。有時事情會在最後期限之前完成。你看到某些情況下合同被延長，但很多時候它確實接近最後期限。」

邁爾斯說，目前合同快到期的球員中，有幾個人沒有具體的截止期限要續約，但普爾有。「對我們來說，好消息是我沒有聽到任何人想離開。如果他們說，我不想在這裡，在年底離開球隊，或者我不想留在勇士，『交易我』，那將是一個更糟糕的問題。我沒有聽到任何這些話。我們的目標將是做得最好。」

勇士總經理邁爾斯說，在10月初勇士到日本東京打季前賽後，將坐下來和普爾的經紀人談...
勇士總經理邁爾斯說，在10月初勇士到日本東京打季前賽後，將坐下來和普爾的經紀人談判。（記者劉先進／翻攝）

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