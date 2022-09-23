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勇士隊開訓 教頭：柯瑞有能力維持巔峰

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞（右）今年生涯奪得總冠軍賽MVP。（記者劉先進／攝影）
柯瑞（右）今年生涯奪得總冠軍賽MVP。（記者劉先進／攝影）

衛冕冠軍金州勇士將在23日開啟訓練營，10月18日開打賽季揭幕戰。在22日的記者會上，教頭柯爾（Steve Kerr）表示，當談論手眼和平衡以及核心力量時，柯瑞是地球上最偉大的運動員之一。他有能力將自己保持在高水準，不能只看他的年齡而確定他生涯還有幾年。

因為奢侈稅原因，勇士重要輪換球員佩頓（Gary Payton）、小波特（Otto Porter Jr.）等離開。輪換陣容出現空缺，勇士在新賽季如何安排老將上場時間、增加年輕球員使用，讓人期待。

四次幫助勇士奪冠的伊古達拉此前表示，將會在播客Podcast上宣布是否退役。若他決定再戰一年，勇士也會在輪換中為他留下一席之地。柯爾說，他對伊古達拉回歸抱有希望，「除此之外，我真的不知道，他會怎麼決定。他一直在這裡鍛鍊，與訓練人員一起工作。我們從一開始就告訴他，想留多久就多久。他的決定會慢慢來，我們將拭目以待。」

柯爾說，希望每個人都為23日、賽季第一天的訓練營準備好。「但我們會對任何人採取預防措施，特別是老將。在訓練營的初期，要確保以正確的速度讓他們適應。」

柯爾說，新秀羅林斯（Ryan Rollins ）、鮑德溫(Patrick Baldwin Jr.)，以及去年因傷休戰的大個子懷茲曼（James Wiseman），在訓練營均無上場時間限制。懷茲曼過去一個月打了多場選拔賽，收穫不少自信，「這是第一步，下一步是讓他在隊內找到合適角色。」

柯爾還說，普爾（Jordan Poole）去年確立自己是一名真正優秀的NBA球員。對他來說，現在是要在防守上做得更好、更穩定。

勇士的三位老將柯瑞、湯普森和格林，通常場均時間為30分鐘，新賽季是否會減少例行賽時間？柯爾說，將視情況而定。數年前，他們上場32分鐘，因為球隊非常有天賦，能夠贏得很多比賽，可以在末節讓球員休息，「去年我們沒有這種奢侈，如果我沒記錯的話，柯瑞的上場時間增加了幾分鐘。若我們能限制球員上場時間，讓球員真正準備好，在進入季後賽時有一個很好的身體狀況，那就太好了。但你必須先能打到季後賽，每個賽季都是不同的，必須在賽季中閱讀比賽。」

柯瑞上賽季季後賽強勢表現，全票奪得生涯首個總冠軍賽MVP，將對他的質疑擊得粉碎。對於柯瑞職業生涯還有多久的問題，柯爾說，除了年齡之外，還要考慮諸多因素。「你不能只看他的年齡，然後說，好吧，他只剩下一年或兩年生涯了。因為傳統上，那是球員開始衰退之時。當我想到柯瑞，經常想到納什（Steve Nash）。他在鳳凰城太陽打出高水準比賽，斯托克頓（John Stockton）在猶他爵士情況類似。你在談論的是那些強烈致力於提升技藝、身體狀況的運動員。每天的每一個方面，柯瑞都致力於在比賽中盡可能長的處於巔峰狀態。」

柯瑞說，柯瑞是世界上最好的運動員之一，並非傳統意義上的跳得多高或多快。「當你談論手眼和平衡以及核心力量時，他是地球上最偉大的運動員之一。他有能力將自己保持在如此高水準，這不是一個意外。他有自然的天賦，也完全投入，我完全期望他能打出更多高水準賽季。」

勇士教頭柯爾（圖）說，柯瑞有能力將自己保持在高水準，不能只看他的年齡而確定他生涯...
勇士教頭柯爾（圖）說，柯瑞有能力將自己保持在高水準，不能只看他的年齡而確定他生涯還幾年。（記者劉先進／攝影）

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