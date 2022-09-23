禁PFAS商品法案 丁右立促紐森簽署

加州眾議員丁右立（右上）21日召開線上媒體會議，促請州長紐森簽署由他撰寫的AB1817號法案。（記者李怡／翻攝）

加州 眾議員丁右立（Phil Ting）21日召開線上媒體會議，促請州長紐森 簽署由他撰寫的AB1817號法案。該法案禁止在加州製造、銷售任何新的含有全氟烷基和多氟烷基(PFAS)化學物質的商品，以保護環境和居民的健康。目前法案已經在州長紐森的辦公桌上，如該法案簽署成為法律，將於2025年1月1日開始生效。

AB1817法案，也稱「更安全的服裝和紡織品法案」，要求製造商向在加州銷售或分銷產品的製造商提供合規證書，說明紡織品符合這些規定，並且不包含任何受監管的PFAS化學成分。

丁右立表示，起草該法案是因為當前的生活環境，越來越多含有PFAS化學品的生活用品被民眾使用，從阻燃劑到不黏鍋，食品包裝到化妝品，紡織品到兒童校服。PFAS化學品會污染環境和增加個人健康風險，包括對腎臟和肝臟損傷、免疫系統功能下降、干擾疫苗吸收、危害發育和生殖系統，並增加患癌症 和哮喘的風險。

儘管加州限制PFAS化學成分的法規在過去幾年中一直在增加，但含有PFAS化學成分物品也在增加。丁右立表示，「之所以發起這項制約所有服裝和紡織品成分的法案，是為了促進使用非PFAS的更安全替代品，因為目前在很多行業中即使在原材料中使用了這一有害化學成分，商家都不知道，所以需要法律的規範。」

丁右立表示，加州已經頒布了一系列法律，以保護消費者和環境免受PFAS的有害影響，其中包括他去年支持的一項法案，禁止將PFAS化學成分用於紙質食品包裝。預防是最好的治理方法，現在法案將同樣的規範擴展到紡織行業，以減少這些物質可能造成的危害，製造商可以使用更安全的替代品。

該法案的支持者包括健康和環保組織，他們特別指出了PFAS存在於飲用水和其他領域的風險。

也有許多企業和公司已經站出來反對該法案，很多人抗議嚴格的法規會給州際貿易帶來嚴重破壞，造成各州之間的法規差異，不含PFAS的產品市場競爭力會較弱，對經濟發展的影響很大。對製造業的影響也一樣大，如果公司不能繼續生產同樣成分的產品，製造商要麼搬出加州，要麼倒閉。