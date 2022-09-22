屋崙市長候選人論壇 聚焦暴力預防 10人各抒己見

十位屋崙市長候選人到場，參加論壇辯論。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長候選人論壇21日舉行。在暴力預防和阻斷方面，十個候選人各抒己見。有人希望增加警察人手，有人建議擴大社區大使計畫，有人希望投資 8000萬元、大幅翻倍現有的暴力預防資金，以保護公共安全。

屋崙亞健社(AHS)、亞太環保網絡(APEN)等20多個機構聯合舉辦此次論壇。參與討論的十個候選人中，有現任市議員盛桃（Sheng Thao）、泰勒（Loren Taylor）和瑞德（Treva Reid），也有前市議員德拉芬特(Ignacio De La Fuente)、民權律師維克托瑞（Allyssa Victory）、社區活動家霍奇（Gregory Hodge）、前工會組織者史考特（Seneca Scott）、退休木匠瑞曼（John Reimann）、軍人家庭出生的市民喬丹（Tyron Jordan）、三次參選的華裔退伍軍人劉思遠（Peter Yuan Liu）。

屋崙市長候選人盛桃表示，希望加大對暴力預防部門的投資。（記者劉先進／攝影）

屋崙市長薛麗比在監督屋崙暴力預防局方面，發揮了強有力的作用。暴力預防局包含暴力阻斷者、社區大使、對倖存者的治療支持等手段。是否支持在屋崙華埠 和小西貢社區擴大暴力預防的方法？

盛桃表示，她是所有候選人中，在市議會中唯一支持將1800萬元資金投資到暴力預防和暴力阻斷者的人。暴力預防，至關重要。同時，對社區中的人投資也非常重要。她籌集到加州200萬元資金，投入到東屋崙公園中，因為當地服務不足。

另外，盛桃還建立了一筆資金，以應對仇亞犯罪。「若我能當選市長，要做的第一件事，就是把預防暴力和阻斷暴力的資金增加一倍，因為這也是我們保持自身安全的方法，我們還需要與非裔、亞裔和棕色人種社區一起參與社區建設。」

喬丹認為，除了充分資助警員部門之外。需要推進或擴大在華埠的社區大使計畫，以預防犯罪，也能加大社區參與力度。

劉思遠則說，希望暴力預防部門向每一個成年公民發放隱蔽的攜槍許可證，「任何來到屋崙的人，可以用50元購買證件，用槍保護自己。」

德拉芬特說，作為市長，最大的責任就是保護公民和保護財產，「不管我們（目前）有什麼計畫，都沒有收到成效。屋崙的犯罪上升如脫韁的野馬。華埠商戶有30家關閉，因為他們不敢繼續營業。我們要做的是回到基本措施，確保增加足夠的警員維護治安。市長必須創造基調，不會允許不法之徒到屋崙搶劫和攻擊，卻不承擔任何後果。我們須嚴格執法。」

瑞德表示，她的兒子在2013年被謀殺，她是暴力受害者，創傷頗深。她一直在宣導公共安全，確保在市長投資1800萬元進行暴力預防之外，進行更深層次的翻倍投資，希望投資歷史性的8000萬元資金，用於暴力預防、干預和癒合以及創傷護理。「我們的社區需要更多。作為一個母親，作為暴力受害者，我需要更多。我們必須為社區提供更多和更好的服務。作為市長，我將採取緊急、迅速和持續的行動，有能力確保我們有一個公平的預算，投資於暴力預防、干預和癒合以及創傷護理。」