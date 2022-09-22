屋崙市議員泰勒競逐屋崙市長 薛麗比、布里德背書

屋崙市議員泰勒21日獲得包括薛麗比在內多位北加州市長的背書競選屋崙市長。（取材自臉書）

屋崙 市長薛麗比（Libby Schaaf）21日與北加州主要城市市長一起為屋崙市議員泰勒（Loren Taylor）背書，支持他競選下屆屋崙市長。

任期即將屆滿的薛麗比與舊金山 市長布里德（London Breed）、聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg）和前士德頓（Stockton）市長塔布斯（Michael Tubbs）21日讚揚泰勒是一名已經準備好擔任市長的候選人。

薛麗比說：「羅倫（泰勒）是唯一兼具經驗、能力和人格特質的市長候選人，可以帶領屋崙走過接下來的四年。」

布里德說：「他會努力不懈為屋崙爭取權利，也具備完成這項工作的能力。」

只擔任過一任市議員的泰勒已準備好競選屋崙市長，他告訴舊金山紀事報（Chronicle），市長們的支持是強而有力的，因為他們了解做這項工作需要具備什麼條件。

分析人士表示，薛麗比的支持將可讓泰勒從十位候選人當中脫穎而出，因為其他大部分候選人的知名度並不高。目前唯一可以與泰勒抗衡的候選人，是工會和阿拉米達縣民主黨 支持的市議員盛桃（Sheng Thao）。

民主黨政治顧問羅斯（Jim Ross）說：「市長的背書提升了泰勒的優勢，讓他看起來像是當權派的選擇。這場選戰基本上將縮小為盛桃和泰勒的對決，比賽已正式開始。」

羅斯表示，薛麗比的背書將使泰勒較容易獲得捐款和志工的幫助，也可能影響居住在580公路以東和屋崙山區的薛麗比溫和派核心支持者產生影響。

羅斯說：「獲得現任市長的背書，代表他未來可能繼續推動現有政策，我認為這對屋崙居民來說並不是很吸引人。」

泰勒表示，他不擔心成為當權派的選擇，也不擔心是否會讓一些對城市發展不滿的選民失望，因為他的確同意，屋崙在遊民問題方面並沒有朝著正確的方向前進。他說：「這正是我要站出來的原因之一。」

目前，籌得最多競選資金的三名屋崙市長候選人是泰勒、盛桃和雷德（Treva Reid）。

盛桃已獲得加州護士協會（California Nurses Association）、服務業雇員國際工會1021地方分會（Service Employees International Union Local 1021）、一個代表屋崙消防員的工會、阿拉米達縣民主黨和塞拉俱樂部舊金山灣區分部（Sierra Club San Francisco Bay Chapter）的支持。