舊金山灣區獅子會長 張啟偉接任

張啟偉（右二）接任舊金山灣區獅子會長。（記者李榮／攝影）

舊金山灣區 獅子會舉辦會長交接典禮，包括駐舊金山辦事處長賴銘琪夫婦、佛利蒙市議員邵陽等人都前往致意，另有舊金山獅子會幹部和獅友等20多人出席。原任會長張家豪卸下重任，由張啓偉接下新任會長一職。

舊金山灣區獅子會成立於2016年。張家豪表示，獅子會是很有力量的團體，長期在社區從事公益活動，他自己是舊金山灣區獅子會第三位的會長，與獅友一起捐書、捐眼鏡，很有意義，「獅子會長期以來從事慈善、義不容辭，許多獅友都是不計代價付出，也透過獅子會的運作瞭解主流。」

他進一步說，舊金山灣區獅子會從事慈善以外，也藉由社區的參與，為台灣發出一些聲音，提高能見度。

賴銘琪致詞時表示，國際獅子會長期投身公益，早期在台灣時獅子會就協助造橋、鋪路，「很多政府做不到的事，國際獅子會做得到。」此外，在海外方面，獅友不論在促進僑務與外交，或者凝聚向心力，都扮演重要的角色。國際獅子會在台灣的分會，以及海外台灣人成立的國際獅子會分會，對於政府與國民外交皆有很大的貢獻。

邵陽表示，獅子會的貢獻深入人心，許多僑界人士都有參加這類的公益組織，僑社可以說是「藏龍臥獅」。事實上，在灣區多元的文化與族裔環境之下，幾乎已經沒有任何一個族裔可以稱自己是「主流」；因此，只要是凝聚多數人的權益就可以被稱為主流，而獅子會提升華人 地位，走到哪裡可以說就是走到了主流社會。獅子會長期的回饋與付出，不是空喊口號，而是實際行動。

接任會長的張啟偉表示，獅子會一直以來做了很多公益活動，以前都是捐贈書籍，今年還將會捐贈眼鏡。舊金山灣區獅子會未來也會加強與其他商會的合作與社區服務，例如舊金山灣區台灣商會每年都舉辦感恩節餐會，今年舊金山灣區獅子會也計畫參與響應。另一方面，將書籍捐贈送到台灣偏遠地區的活動，則依然會繼續進行。