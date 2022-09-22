聖他克拉拉縣補助糖尿病藥物

縣議員兼衛生和醫院委員會主席史密提恩，鼓勵符合條件的聖縣居民申請藥物輔助計畫的補貼。（圖片取自縣府官網）

慢性病患者生活艱難，這不僅是因為他們的健康狀況，也是因為他們的藥物成本在不斷上升。有些人可能會通過少服用藥物來節省生活開支，但是糖尿病 、哮喘和嚴重過敏等疾病的藥物，可能是他們生死攸關的必需品。

為了幫助應對高昂的處方藥成本，聖他克拉拉縣的藥物輔助計畫（MedAssist）將所有治療糖尿病的藥物都被加列在其中。現在聖他克拉拉縣的更多居民可以通過藥物輔助計畫，免費或以更低的成本獲得一些維持生命的必備藥物。

根據藥物輔助計畫官網給出的數據，在聖他克拉拉縣，大約有11萬8900名成年人被診斷出患有糖尿病，25萬7000名成人和兒童被診斷出患有哮喘，2萬1600人需要使用腎上腺素自主注射筆針。然而，過去十年來，美國藥物成本的上漲使得價格成為獲得藥物的重大障礙。因此，患者服用藥物的頻率可能遠低於醫師處方要求規定。未按處方服用劑量可能會對患者的整體健康有害。例如，糖尿病治療不足會加速視力喪失、末期腎病、甚至死亡。

藥物補助計畫專門設計用於支援居住於聖他克拉拉縣的「被遺忘的」中間人口。這些人可能有健康保險 ，然而，卻被迫為胰島素，經口吸入哮喘用藥和／或腎上腺素自主注射筆針等救生藥物支付昂貴的自付費用。

根據聖他克拉拉縣府給出的數據，在聖縣，大約11萬9000名成年人患有糖尿病，其中28.7%的患者是依靠服用胰島素維持生活。藥物輔助計畫更新後，符合條件的居民都可以獲取到購買任何糖尿病藥物的經濟支持，包括在 CVS 或 Walgreens 等私人藥房配藥的人，申請人也不需要是聖他克拉拉谷醫療保健患者。

縣議員兼衛生和醫院委員會主席史密提恩（Joe Simitian）表示，「救命藥太貴了！太多的人沒有資格獲得可用的補貼，並最終被迫為他們的藥物承受了巨額支出。藥物輔助計畫可以通過降低共同支付的高成本來提供幫助。我鼓勵人們申請這個藥物補貼，我們的目標是讓您保持健康並降低成本」。

聖克拉拉縣醫療中心藥房服務總監辛格（Nari Singh） 評論道，藥物援助計畫現在可以幫助任何中等以下收入水平的糖尿病患者繼續服藥。有了經濟支持，他們可以獲得所需的藥物，維持自己的健康狀況。辛格希望居住在聖他克拉拉縣的人們好好利用這個藥物援助計畫。

藥物輔助計畫為符合條件的居民提供每月補助金，以幫助他們支付救命藥物的費用。該計畫的資格標準是：18歲或以上居住在聖他克拉拉縣，有哮喘吸入器、糖尿病藥物或腎上腺素自動注射器的有效處方，滿足家庭自付費用醫療保健支出和家庭年總收入要求（當地中等收入以下）的居民。

符合條件的居民可以登錄網站 www.scvmc.org/medassist 在線進行藥物輔助計畫的申請。一旦申請被通過，申請人每月將收到一張支票 ，以幫助支付這些藥物的費用。