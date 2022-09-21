新冠疫情第3年 今夏重回加州10大死因 每周數百死

數據顯示，加州目前新冠死者的人口特質與兩年前有顯著的不同。（美聯社）

新冠疫情今年進入第三年，它持續對民眾構成嚴重的死亡威脅；但在加州 ，死亡人數以及死亡人口特質已和兩年前有顯著的不同。

鑑於人們大規模接種疫苗 和早期感染病毒後獲得的抗體，加州居民今年整體上死於新冠的可能性已比兩年前要低許多，但現在每周仍有數百人死於新冠，大部分是未接種疫苗者。

數據顯示，新冠仍是加州人7月的主要死亡原因之一，僅次於心臟病 、癌症、中風和阿茲海默症，但超越了糖尿病、意外死亡和其他許多疾病。根據加州衛生廳公布的初步死亡證明數據，加州2020年有約3萬1400人死於新冠，2021年有約4萬4000人，2022年前7個月有約1萬3500人。

從2020年4月到2021年12月，新冠平均每個月造成加州約3600人死亡，是這段期間加州第三大死因，僅次於心臟病和癌症。2020年12月到2021年2月這段期間，新冠取代心臟病成為加州頭號殺手，在短短三個月內奪走約5900人的生命。

新冠在今年春季曾短暫跌出加州前十大死因，但因為Omicron病毒不斷變異，新冠在夏季又重回十大死因之列。數據顯示，即使加州7月已有超過7成人口已接種疫苗，新冠仍是第五大死因，造成1000多人死亡。

在人口統計數據方面，西語裔人口的死亡人數減少的幅度十分顯著。

加州有40%人口是西語裔，但他們在2020年和2021年死於新冠的人數約3萬5400人，占加州新冠總死亡人數的47%。今年1月到7月，西語裔新冠死亡人數占加州新冠總死亡人數的34%，約4600人，與前兩年相比大幅下降。

相反地，占加州總人口35%的白人死於新冠的比率明顯上升，從前兩年的32%，大幅升至今年頭7個月的44%。

研究人員表示，這項轉變有多個原因。根據人口普查數據，在疫情頭兩年，被視為必要性勞工必須繼續親自到職場工作的大多是西語裔，而白人則大多從事被允許在家工作的職業。

人口普查數據顯示，不同族群遠距工作的不平衡現象仍然存在，但就目前的情況來看，加州大部分的西語裔和白人勞工都已重返職場上班。

洛杉磯加大醫學院傳染病學教授布魯爾（Timothy Brewer）表示，年齡也是這項轉變的一項主要原因。今年頭七個月，年滿75歲死於新冠的人數占加州新冠總死亡人數的53%，高於2020年和2021年的46%，但加州年滿75歲的人口只占總人口的6%。

布魯爾說：「現在，除了18歲以下的未成年人，絕大部分的民眾都已接種了疫苗。因此，我們看到疫情又回到一開始的狀態，年齡仍然是死亡的最大風險因素。」

在地理方面，舊金山和屋崙都會區今年截至9月初的新冠死亡率為7.8%，高於2020年和2021年的5.4%，沙加緬度都會區今年的新冠死亡率為6%，也高於2020年和2021年的4.5%。不過，南加州洛杉磯、長堤和安納罕都會區的新冠死亡率有所下降，從2020年和2021年的43%，降為今年的42%。