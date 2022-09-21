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暴力案件愈烈… 屋崙24小時內連數起槍擊 4死1傷

記者劉先進／屋崙報導
屋崙14街夾百老匯大道20日下午發生致命槍擊。（警方供圖）
屋崙14街夾百老匯大道20日下午發生致命槍擊。（警方供圖）

北加屋崙（也譯奧克蘭）暴力案件愈演愈烈，有失控的危險。從19日晚7時45分到20日下午2時，不到24小時內，屋崙連續發生槍擊，致四人死亡。警局不得不分別在20日上午和下午連開兩場記者說明會。20日下午2時的槍擊案造成一死一傷，就發生在屋崙市府門口附近，當時市議會正在開會。

警局發言人阿姆斯特德（Kim Armstead）表示，截至目前，屋崙今年凶殺命案91起，去年同期100起。

阿姆斯特德說，19日晚上7時45分，在屋崙Telegraph大道3100號街區，槍擊偵測系統ShotSpotte激活。警方趕到現場後，發現27歲和59歲的成年男性遭槍擊，儘管警員和消防局人員提供醫療救助，兩人還是當場死亡。另一個19歲的受害者被送醫，沒有生命危險。

初步調查顯示，似乎有多名槍手在一輛車上，向位於Telegraph大道3100號街區的兩個獨立場所的人群開火；目前，警方還不確定動機，正在調查所有可能的線索。

不到1小時後的當晚8時30分，警方又接到消息，在東20街和23大道，警方發現一名48歲的女子中槍，並因傷勢過重死亡。這是當晚第三起凶殺案。

20日下午2時，市府附近、14街夾百佬匯大道又有人被槍殺，阿姆斯特德又在當天下午開記者會；她說，本案為調查人員在不到24小時內調查的第4起謀殺案。

警員在現場後找到兩名成年男性受害者，均受槍傷。其中一名受害者死亡，另一人被送醫救治。事件發生時，有幾個人在該地區。警局表示，任何知情者可與警方聯繫，電話是(510)238-3821，或致電舉報電話(510)238-7950。

阿姆斯特德說，警官須處理24小時內發生在全市範圍內的4起獨立槍擊案。此外，還要調查一起警員被撞傷事件。

兩名警員正在Telegraph大道3000號街區為凶殺案調查提供交通管制，一名涉嫌酒後駕車的人與兩人相撞，一名警員當時在一輛有完整標誌的警車內，另一警員站在外面。值得慶幸的是，兩人被送往醫院，沒有生命危險。該車司機因涉嫌酒後駕駛而被逮捕，任何知情者請與警局交通部門聯絡，電話為510-777-8570。

對於7時45分的兩人致死案件是否為仇恨犯罪，副警長比爾（James Beere）說，確信有多名槍手從車內開槍。凶殺科正在調查導致犯罪的各個角度，「這起事件顯然非常悲慘，對於我們的社區一次又一次地經歷這種情況，令人震驚。」

他表示，任何時候，只要有重大事件發生，無論是致命事故、凶殺案或被圍困的嫌疑人，或只是一個正在演變的嚴重犯罪，就會耗費大量的資源。因為警方要適當地安全控制事發地區，以確保社區、警官和有關人員的安全。「當我們應對凶殺案等重大事件時，會使警方無法應對其他服務請求。昨晚有很多與暴力有關的電話。有多起兇殺案，還有槍擊案，以及搶劫和入室盜竊案。這是一個巨大的壓力。警方試圖盡可能正確和適當地調配資源。」

從19日晚7時45分到20日下午2時，不到24小時內，屋崙連續發生槍擊，致四人死...
從19日晚7時45分到20日下午2時，不到24小時內，屋崙連續發生槍擊，致四人死亡。警局20日連續召開兩場記者會解釋。（記者劉先進／翻攝）

槍擊 屋崙 奧克蘭

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