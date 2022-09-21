亞裔群體健康狀況差異大 專家籲細分族裔

亞太裔群體細分後，最主要死亡原因有區別。（史丹福亞裔健康研究教育中心）

加州少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）9月16日舉行線上會議，討論細分美國亞太裔（AAPI）群體健康數據的重要性。與會者指出，因為缺乏亞裔 族群的細分數，從而導致的醫療問題在美國長期存在，嚴重影響亞太裔群體的健康狀況。

會上，史丹福亞洲健康研究教育中心（Center for Asian Health Research and Education）聯合創辦人林彥峯博士分享了在臨床研究中，因缺乏亞太裔群體的細分數據而影響了治療成效。例如，聯邦食藥局（FDA）因沒有畫分安樂普利諾錠（ALLOPURINOL）對於不同亞太裔的影響，導致一位74歲華裔 老人在使用後，備受皮膚病的折磨。這種異常反應在華裔群體中相當普遍。

除此之外，缺乏亞太裔群體的細分數據也會影響學術研究的準確性。在2020年的一項關於被害者心理的調查中，亞太裔群體擔心被人襲擊的人數是白人的2.9倍，而在細分後又發現，其中華裔是白人的4.4倍，而東南亞 裔則是白人的1.37倍，差異十分顯著。

另外，在國家衛生研究院（NIH）的一項研究中，導致最多華人男性死亡的疾病是癌症，而對於日本人來說卻是心臟病。這些案例都證明亞太裔群體是一個複雜且多元的群體，來自不同國家的移民人群的健康狀況和對藥物的反應也大相徑庭。

林彥峯說，「分析數據並不是想像中那麼簡單，還受到包括歷史偏見以及政治不明確等因素的影響。」但他也指出，細分亞太裔數據，研究人員並沒有足夠重視，但臨床研究是有能力細分這類數據的。

會上， 亞太醫生協會（National Council of Asian Pacific Islander Physicians）會長Winston Wong博士還指出，疫情剛開始時，聯邦政府在收集各州的新冠病毒數據時發現，至少有25個州沒有單獨統計亞太裔人群的感染率及死亡率數據—而是把他們歸類為「其他」，在學術研究中，這些數據通常無法做為有效的統計樣本。