我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

亞裔群體健康狀況差異大 專家籲細分族裔

記者趙健／綜合報導
亞太裔群體細分後，最主要死亡原因有區別。（史丹福亞裔健康研究教育中心）
亞太裔群體細分後，最主要死亡原因有區別。（史丹福亞裔健康研究教育中心）

加州少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）9月16日舉行線上會議，討論細分美國亞太裔（AAPI）群體健康數據的重要性。與會者指出，因為缺乏亞裔族群的細分數，從而導致的醫療問題在美國長期存在，嚴重影響亞太裔群體的健康狀況。

會上，史丹福亞洲健康研究教育中心（Center for Asian Health Research and Education）聯合創辦人林彥峯博士分享了在臨床研究中，因缺乏亞太裔群體的細分數據而影響了治療成效。例如，聯邦食藥局（FDA）因沒有畫分安樂普利諾錠（ALLOPURINOL）對於不同亞太裔的影響，導致一位74歲華裔老人在使用後，備受皮膚病的折磨。這種異常反應在華裔群體中相當普遍。

除此之外，缺乏亞太裔群體的細分數據也會影響學術研究的準確性。在2020年的一項關於被害者心理的調查中，亞太裔群體擔心被人襲擊的人數是白人的2.9倍，而在細分後又發現，其中華裔是白人的4.4倍，而東南亞裔則是白人的1.37倍，差異十分顯著。

另外，在國家衛生研究院（NIH）的一項研究中，導致最多華人男性死亡的疾病是癌症，而對於日本人來說卻是心臟病。這些案例都證明亞太裔群體是一個複雜且多元的群體，來自不同國家的移民人群的健康狀況和對藥物的反應也大相徑庭。

林彥峯說，「分析數據並不是想像中那麼簡單，還受到包括歷史偏見以及政治不明確等因素的影響。」但他也指出，細分亞太裔數據，研究人員並沒有足夠重視，但臨床研究是有能力細分這類數據的。

會上， 亞太醫生協會（National Council of Asian Pacific Islander Physicians）會長Winston Wong博士還指出，疫情剛開始時，聯邦政府在收集各州的新冠病毒數據時發現，至少有25個州沒有單獨統計亞太裔人群的感染率及死亡率數據—而是把他們歸類為「其他」，在學術研究中，這些數據通常無法做為有效的統計樣本。

少數族裔媒體服務中心執行主任Sandy Close總結說，「我們已經有能力去做了，當下我們需要的是意願。」

亞太裔群體細分前（左）和細分後（右）的研究結果對比。（史丹福亞裔健康研究教育中心...
亞太裔群體細分前（左）和細分後（右）的研究結果對比。（史丹福亞裔健康研究教育中心）

華裔 亞裔 東南亞

上一則

加州彩金「中獎沒去領」 平均每年4680萬

下一則

紅州「外送」無證客 紐森籲司法部查是否違法

延伸閱讀

專家看中共20大：習近平連任權勢將縮水

專家看中共20大：習近平連任權勢將縮水
老派廚房烹飪訣竅 這15招專家也說讚

老派廚房烹飪訣竅 這15招專家也說讚
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
性病感染率激增 專家籲使用保險套

性病感染率激增 專家籲使用保險套
拜登：新冠結束 專家：言之過早

拜登：新冠結束 專家：言之過早

熱門新聞

史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41
氣象預測，周末暴風將為灣區各地帶來明顯的降雨。（Getty Images）

暴風來襲 灣區18日起降大雨 氣象預測：北灣降雨最多

2022-09-17 02:18

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默