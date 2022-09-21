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加州彩金「中獎沒去領」 平均每年4680萬

編譯組／綜合報導
加州彩券局稱，每年都有大量中獎金額無人認領。（KTLA）
加州彩券局稱，每年都有大量中獎金額無人認領。（KTLA）

有購買彩券的人，還是要檢查一下「財神爺是否眷顧」，太多加州人就這樣錯過財神爺降臨的時刻。

KTLA電視台報導，加州彩券局（California State Lottery）指出，包括Lotto Plus、奇幻五福（Fantasy 5）、Daily 3、Daily 4、Daily Derby與Hot Spot games等彩券，平均每年有4680萬元獎金無人認領。這些金額，每年都有很大差異。

例如，彩券局官員說，2019年至2020年財政年度，有7540萬元無人認領，下一財年有1950萬元無人問津。

所有獲獎者，都有六個月時間領取獎金。

彩券局發言人貝克（Carolyn Becker）告訴KTLA，「我們知道是否有人中大獎，或即使有人立即中了二等獎，因為是從電腦打印出來的報告，雖然我們不知道是誰，但上面會寫著，中獎彩券是在洛杉磯購買字樣。」

貝克認為，出現大量無人認領的彩券，可能是人們將彩券丟了，或根本沒意識到自己中獎。「我們沒有主動通知獲獎者的方式」她說。

這些無人認領的彩票怎麼辦？據悉，這些彩券收益，都流向加州公立學校

貝克說，自37年前彩券局創立以來，加州彩券局辦公室已向公立學校捐贈大約10億元無人認領的獎金。

每當有一個大獎，甚至是一個小獎無人認領時，這筆錢就直接回到公共教育中。「儘管我們希望看見贏家拿回他們的獎金，但當沒有拿到錢時，我們並不會太沮喪」貝克說。

在Lottery Scratchers中中獎者，在「遊戲結束日期」後有六個月時間，但日期可能會有不同。

加州 公立學校 洛杉磯

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