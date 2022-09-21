長者防跌倒 多運動鍛鍊靈活性
9月是防止跌倒月。安樂居物理治療師鄔安安說，長者跌倒非常普遍，造成的影響很大，嚴重的引起骨折、中風甚至死亡。預防跌倒有訣竅，比如增強肌肉和關節靈活性，坐下或起床起時慢慢來，鞋子合適要防滑。
鄔安安說，長者跌倒很普遍，影響很大。根據數據，每年300萬長者因為跌倒急診，其中五分之一嚴重受傷，需要入院甚至做手術，若出現骨折、頭部受傷時，很難恢復以前的活動能力，甚至要接受長期照顧或去療養院接受長期護理。跌倒還造成一定的嚴重後果。很多長者患有骨質疏鬆，跌倒致骨折。如果長者吃了降血壓的藥物，跌傷頭部，會出現腦出血、內出血，嚴重的引起中風甚至死亡。
鄔安安表示，長者跌倒大致有兩種原因，或身體狀況，或環境原因。若長者有骨質疏鬆、關節炎，骨頭和肌肉不結實，行動不方便；又或走路有平衡問題，因吃藥副作用產生頭暈；或視力有問題；或因為曾經跌倒，害怕跌倒，反而容易跌倒。「老人跌倒一次後，家人或醫生可能責怪，『怎麼這麼不小心？』且跌倒後受傷致行動不便，失去自理能力，影響老人的心情，產生抑鬱。因為害怕跌倒，老人索性不動，造成身體機能衰退快，肌肉萎縮快。當需要走路時，反而容易跌倒。」
此外，環境原因也容易導致跌倒。如長者家中光線不夠，洗手間、樓梯沒有扶手，樓梯設計轉太多彎，樓梯太窄。很多電線鋪在地上，洗手間很潮濕，家裡的鞋子或者使用的輔助工具不適合，也會導致跌倒。
鄔安安表示，預防跌倒，有很多方法。比如增強肌肉和關節靈活性，幫助平衡。也鼓勵長者定期檢查眼睛和耳朵，了解藥物的副作用。家人可幫忙解釋。長者要確保足夠睡眠。通常，早上起床不清醒，容易跌倒。建議長者坐下或起床起時慢慢來，避免頭暈。「走路時，長者要小心路面潮濕，地面不平。此外，鞋子要防滑。有多人喜歡穿拖鞋，但不一定適合，最好是找到包住腳前後部位的鞋子，這樣最安全。長者也要留意家中情況，查看地上電線，洗手間是否有扶手，樓梯是否有東西擋住，平時想拿的東西是否一伸手就能拿到，避免爬高爬低拿東西出現摔倒機會。」
鄔安安說，若長者跌倒有受傷，一定要通知醫生。「有時，長者發生骨折，沒有馬上感覺到疼痛。又或頭部受傷流血，因為吃藥等原因，自己不知情。總之是要通知醫生了解跌倒情況，盡快診治。也能幫助醫生或治療師，了解跌倒原因，預防下一次跌倒。」
她提醒說，長者可以在家中做運動鍛鍊或平衡能力。比如扶著凳子或固定的物品，在家人幫助下運動。若長者平時需要輔助工具，如助行器或拐杖，別以自己獨立為理由不使用。長者站起來時扶牢固，慢慢起來。總之是要保持活躍，參加社交活動，讓心情好一點。「家人可以鼓勵提醒做運動。」
鄔安安表示，安樂居物理治療師的職責，是每半年幫助老人做平安檢查，確保他們身體機能沒有大的改變。並根據長者興趣愛好制定運動，保持獨立性。當他們跌倒時，會上門查看情況是否有改變。及時針對老人做教育，幫助他們運動，緩解關節炎，骨質疏鬆和腰痛。
安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等。如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。
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