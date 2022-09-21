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孟塔諾選密爾比達市長 華人支持

記者李榮／灣區報導
華人支持孟塔諾（後排右五）參選密爾比達市長。（何華斌提供）
華人支持孟塔諾（後排右五）參選密爾比達市長。（何華斌提供）

密爾比達副市長孟塔諾（Carmen Montano）今年將競選密爾比達市長，多位華人替她舉辦選舉造勢活動。孟塔諾強調，當選後一定重視治安、確保公共安全，透過更實際的行動打造美好的城市。

孟塔諾是現任副市長、在密市擔任多年的市議員，她過往曾任教師，從事教職長達27年。孟塔諾表示，在2012年至2016年期間，自己制定了「藝術條例」，要求開發商在新建案內必須包括藝術和創新，「因為打造一個城市是不僅是建立實體方面，城市精神方面也是相當重要。」另外，她也發起密爾比達青少年滑板公園、在城市內建立兩個家庭資源中心，並且替十多年沒漲過工資的交警提升待遇、成功恢復城市山地保護條例。另一方面，2018年至今，她也成立房屋小組委員會，為弱勢居民提供公用設施及租金援助，並成立交通小組委員會，及時處理交通問題。同時，還創建「美化密爾比達」項目，用藝術和創意來呈現城市，保持城市清潔。

孟塔諾說，自己的口號是「行動比語言更具有影響力」，而確保公共安全、保持社區乾淨、加強學校關係和獎學金投資青少年、讓商業界提供更多經濟適用房等，都是施政目標，也希望讓密爾比達成為居住和養育家庭的最佳社區，「當你成為一個市長，你就是司機、你就是領導者，決定城市走向的那個人。」

支持者表示，孟塔諾很注重平衡各方意見，但也相當獨立的思考者，相信能替密爾比達帶來更好的發展。孟塔諾則說，城市安全應該永遠排在第一位，所以她成立了城市改善協會來改善社區。同時她也表示，不僅應要給員警和消防部門提升待遇，而且更要增強對無家可歸者提供社會資源，讓他們能自助。不過，犯罪者也必須要被確實追究責任，才能打擊犯罪，維護社區安女。

包括前州州議員朱感生伉儷、美國企業家聯誼會長何華斌（Ben He）、大家樂餐廳老闆Keman Tam、小商業雇主Steven Wu、Flora Zhou等社區熱心人士都出席當日活動；活動由Elissa Chan、Jia Wu、Grace Wei等年輕人主持。何華斌感謝年輕人們參與活動，「疫情期間很多針對亞裔的歧視與暴力攻擊，我們需要鼓勵亞裔的年輕人多參與社區服務，學會大膽發聲、表達觀點，加強年輕人們組織能力。」

朱感生表示，自己認識孟塔諾20多年，「她和我服務社區的理念非常相似，都重視少數族裔的議見，強調維護社會治安，解決遊民問題的根本。相信她成為密爾比達市長後，會推動一些有效的法案，解決問題，並為鄰近的城市建立榜樣。」朱感生也呼籲，華人應該在11月8號的選舉中積極出來投票，選出願意代表社區發聲的候選人。

密爾比達 亞裔 華人

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