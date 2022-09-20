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受李孟賢啟發 Salesforce助舊金山辦學 10年捐逾億

編譯組／灣區19日電
受李孟賢啟發，Salesforce聯合創辦人貝尼歐夫透過Salesforce基金會，10年來提供超過1億元資金給舊金山與屋崙公校。(美聯社)
受李孟賢啟發，Salesforce聯合創辦人貝尼歐夫透過Salesforce基金會，10年來提供超過1億元資金給舊金山與屋崙公校。(美聯社)

2013年夏天，當時的舊金山市長李孟賢(Ed Lee)邀請億萬富翁、Salesforce聯合創辦人貝尼歐夫(Marc Benioff)會面，請他協助舊金山數十所中學，學校需要器材、培訓教師。受到李孟賢啟發，貝尼歐夫透過Salesforce基金會，承諾10年內捐贈1億元，迄今，已向舊金山與屋崙公立學校捐款超過1億元。

貝尼歐尼自2013年開始每年向舊金山聯合學區捐款，2016年加入屋崙聯合學區。除了技術相關款項，並提供每位中學校長額外10萬元經費，用於教師與學生，包括實地考察、家具、書籍、輔導、足球、藝術用具等。當年支票總額為270萬元，隨後承諾10年內捐款1億元。

貝尼歐夫與Salesforce於19日宣布年度教育基金，今年用於全國學校款項已增至2500萬元，其中，舊金山與屋崙學區各獲得650萬元。他表示，基金會將「永久」(in perpetuity)持續資助當地學校，「我們沒有選擇哪一所學校，但只捐款給公立學校。他們非常需要我們。」

捐款用於購買學校使用iPad、教室裡提供無線上網，還包括學生可選修兩門選修課，包括西班牙語、藝術、樂隊、家政、播客與網頁設計技術課程、媒體藝術等選擇。還可資助每一名六年級與七年級學生的電腦科學課程。

貝尼歐夫身為高科技巨頭之一，其他包括蓋茲(Bill Gates)、查克柏格(Mark Zuckerberg)、赫斯汀斯(Reed Hastings)等人，過去數十年都投入教育改革。但他們捐款通常有附帶條件，要求公立學校將經費用於特定項目，例如蓋茲的小型學校、查克柏克的軟體學習等。

貝尼歐夫不干涉經費使用，還定期邀請校長與行政人員到家中或辦公室，告知他們需要內容。最開始是技術支持，多年以來，需求已發展到閱讀與數學支持、改善數位鴻溝等，今年還增加心理健康照護。舊金山與屋崙學區皆將利用今年捐款，增加對心理健康支持，每所學校可能需要增加輔導人員與其他資源。校長們將持續收到10萬元捐款，提供自行決定運用。

貝尼歐夫10年來捐款學區約1.15億元，在舊金山聯合學區，捐款包括支付10萬名學生電腦科學課程、購買1萬1000個網路熱點，確保每個家庭在疫情期間都能獲得線上學習。在屋崙聯合學區，有96%新移民學生可接觸到社工人員的協助，80%電腦科學專業學生成績為A或B。

並非所有事情都可量化，其他還包括Salesforce員工在全國學校擔任義工，包括灣區兩個學區，也是公司承諾慈善活動的一部分。在部分情況下，部分主管或員工也認養當地學校，包括貝尼歐夫個人贊助Presidio中學一個新操場。

貝尼歐夫對學校的承諾堅定，即使兩個學區都有爭議與訴訟，舊金山聯合學區先前還罷免三名學委。這些都未能讓他質疑學區是否應獲得捐款，或懷疑經費是否會被浪費。他對教育的支持，讓學區師生深深感謝。

學區 舊金山 屋崙

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