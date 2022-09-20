競逐舊金山第四區市議員 馬兆明、殷嘉立激辯

馬兆明（Gordon Mar，左）與殷嘉立（Joel Engardio，右）將於11月對決第四區市議員席位。（林文傑供圖）

舊金山 第四區市議員競選正式揭開帷幕。現任市議員馬兆明（Gordon Mar）19日與挑戰者殷嘉立（Joel Engardio）展開一次市議員競選辯論，兩人在11月的選舉料有一場激戰。

資深媒體人殷嘉立曾擔任過公共安全維權團體Stop Crime SF的執行董事，也是罷免 博徹思運動的早期支持者。殷嘉立2020年曾參選第七選區市議員，在第一輪投票中獲得最高票，但在排序複選過程中輸給非牟利組織董事梅義加（Myrna Melgar）。此次他重整旗再選市議員，政綱是支持公共安全、改善教育 、支持中產家庭住房，以及支持小商業的發展，為打造更好的舊金山而努力。

殷嘉立表示，他是為打造一個更好的舊金山，一個更好的第四區而參加市議員的競選。因為目前的民選官員沒有考慮到社區居民的需求，更少關注社區基層居民的想法。

他指出，他組織的舊金山竭止犯罪協會，致力於阻止仇恨犯罪，維護街頭治安。在罷免教委運動中，他了解到民眾對於教育以及社區資源的需求。當選之後，他會竭盡全力為社區民眾爭取資源，聽取他們的意見與想法。

今年舊金山市選區重畫之後，殷嘉立的住所被畫分到了第四區，因此他此次是在第四區參與競選。殷嘉立過去兩年活躍在各項罷免競選中，是最早公開提出要求罷免教委的一批人之一。他批評現任第四區市議員馬兆明支持博徹思和反對罷免教委。

外界認為，馬兆明的現任市議員身分，會讓他在選舉中擁有很大的優勢，有政治分析人士稱，「現任公職人員很少在選舉中落敗。」

馬兆明以他的政績作為競選主軸，包括成立日落中華文化區（Sunset Chinese Cultural District）、在市議會倡導反腐立法，以及提議通過的全市社區警務計畫等。

馬兆明曾在發給本報的聲明中稱，「我為和鄰居們一起改善日落區的生活品質感到自豪，我們提供了更安全的街道、更好的學校、新的可負擔住房、更多協助給當地家庭、長者和小型企業。」

馬兆明表示，他將就上述這些議題展開一場以社區為基礎的競選活動，同時也會繼續傾聽選民的想法和憂慮，以贏得他們的支持。