殺害日裔保安在逃嫌犯 懸賞增至4萬

涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的兇手之一吉爾伯特仍然在逃，西田的親友將懸賞抓捕獎金增加到4萬元。（警方供圖）

涉嫌槍殺KRON電視台亞裔 保安西田（Kevin Nishita）的第三個兇手吉爾伯特（Laron Gilbert）仍然在逃，西田的親友透過捐款，將懸賞抓捕吉爾伯特的獎金增加到4萬元。西田的遺孀弗尼及亞（Virginia Nishita）表示，她和家人希望三個兇手均接受審判，也懇請任何知情者站出來舉報。

去年11月24日，KRON電視台攝製組記者到屋崙 市中心14街拍攝Prime 356被盜竊事件，結果有人搶劫記者的攝影機。電視台隨行保安、退休亞裔警員西田試圖保護，卻被劫匪開槍打中。西田被送往高地醫院，傷勢嚴重，不幸於11月27日不治身亡。兇案的疑似槍手25歲的米切爾（Shadihia Mitchell）3月在舊金山被捕。24歲的荷兒（Hershel Hale）已經因另一起無關的指控，被舊金山警察局拘留。劫匪車司機27歲的吉爾伯特逃之夭夭。三人同時被指控，都曾有過重罪犯罪紀錄。

西田的家人本周說，親友透過捐款的形式，將抓捕在逃的吉爾伯特的懸紅提升到4萬元。弗尼及亞表示，肯定有人知道吉爾伯特的藏匿之地，「我懇請你們致電屋崙警局，西田在警局生涯中一直幫助灣區 的居民。西田理應得到正義，他需要你的幫助，找到最後一個仍然在逃的嫌疑人。」

弗尼及亞說，讓她感到沮喪的是，在西田的謀殺案中，周一的庭審，只有兩個人出現在法官面前，而不是三個。「吉爾伯特仍然逍遙法外。他被指控謀殺了我的丈夫，就像其他兩個人一樣。警方說他是幫派成員，一個有武裝和危險的重刑犯。他需要被追究責任並離開街道，如此就不能再傷害其他人了。」

弗尼及亞懇請任何得知吉爾伯特下落的市民勇敢站出來。屋崙警局也數次表示，任何知道吉爾伯特身處何地的人，請致電(510)238-3426。