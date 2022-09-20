我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

殺害日裔保安在逃嫌犯 懸賞增至4萬

記者劉先進／屋崙報導
涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的兇手之一吉爾伯特仍然在逃，西田的親友將懸賞抓捕獎金增加到4萬元。（警方供圖）
涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的兇手之一吉爾伯特仍然在逃，西田的親友將懸賞抓捕獎金增加到4萬元。（警方供圖）

涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田（Kevin Nishita）的第三個兇手吉爾伯特（Laron Gilbert）仍然在逃，西田的親友透過捐款，將懸賞抓捕吉爾伯特的獎金增加到4萬元。西田的遺孀弗尼及亞（Virginia Nishita）表示，她和家人希望三個兇手均接受審判，也懇請任何知情者站出來舉報。

去年11月24日，KRON電視台攝製組記者到屋崙市中心14街拍攝Prime 356被盜竊事件，結果有人搶劫記者的攝影機。電視台隨行保安、退休亞裔警員西田試圖保護，卻被劫匪開槍打中。西田被送往高地醫院，傷勢嚴重，不幸於11月27日不治身亡。兇案的疑似槍手25歲的米切爾（Shadihia Mitchell）3月在舊金山被捕。24歲的荷兒（Hershel Hale）已經因另一起無關的指控，被舊金山警察局拘留。劫匪車司機27歲的吉爾伯特逃之夭夭。三人同時被指控，都曾有過重罪犯罪紀錄。

西田的家人本周說，親友透過捐款的形式，將抓捕在逃的吉爾伯特的懸紅提升到4萬元。弗尼及亞表示，肯定有人知道吉爾伯特的藏匿之地，「我懇請你們致電屋崙警局，西田在警局生涯中一直幫助灣區的居民。西田理應得到正義，他需要你的幫助，找到最後一個仍然在逃的嫌疑人。」

弗尼及亞說，讓她感到沮喪的是，在西田的謀殺案中，周一的庭審，只有兩個人出現在法官面前，而不是三個。「吉爾伯特仍然逍遙法外。他被指控謀殺了我的丈夫，就像其他兩個人一樣。警方說他是幫派成員，一個有武裝和危險的重刑犯。他需要被追究責任並離開街道，如此就不能再傷害其他人了。」

弗尼及亞懇請任何得知吉爾伯特下落的市民勇敢站出來。屋崙警局也數次表示，任何知道吉爾伯特身處何地的人，請致電(510)238-3426。

近年來，灣區發生多起針對記者搶劫攝影器材的罪案。電視台開始雇用保鏢保護記者和工作人員。本報記者數次採訪中，都見到持槍保安陪同電視台記者採訪。此前治安態勢不妙，有電視台記者表示，一些相對不重要的採訪，寧願採用在線採訪。

亞裔保安西田被槍殺，震驚社區。（警方供圖）
亞裔保安西田被槍殺，震驚社區。（警方供圖）

屋崙 亞裔 灣區

上一則

全美最適合退休居住 加州排第20名

下一則

調查不當警員 聖荷西獨立監督團體要求透明化

延伸閱讀

屋崙華埠奶茶店凌晨遭破窗 3分鐘損失2600元

屋崙華埠奶茶店凌晨遭破窗 3分鐘損失2600元
灣區、北加降及時雨 緩解乾旱和山火

灣區、北加降及時雨 緩解乾旱和山火
新聞眼／槍擊案後4個月 烏瓦德孩子如何安全上學

新聞眼／槍擊案後4個月 烏瓦德孩子如何安全上學
灣區公寓建案暴跌全國最差 聖荷西上網出租量減半

灣區公寓建案暴跌全國最差 聖荷西上網出租量減半
屋崙待售逾月房 增幅居全美之冠

屋崙待售逾月房 增幅居全美之冠

熱門新聞

薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
氣象預測，周末暴風將為灣區各地帶來明顯的降雨。（Getty Images）

暴風來襲 灣區18日起降大雨 氣象預測：北灣降雨最多

2022-09-17 02:18
產品包括TikTok的字節跳動公司總部將搬到矽谷。（取自推特）

字節跳動擴張辦公室 將搬到矽谷

2022-09-16 15:02
隨著全國各地城市自疫情復甦，公寓建設正在蓬勃發展。但在灣區，情況大不同，公寓建設落後美國其他地區。(Getty Images)

灣區公寓建案暴跌全國最差 聖荷西上網出租量減半

2022-09-18 02:00

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程