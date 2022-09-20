殺害日裔保安在逃嫌犯 懸賞增至4萬
涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田（Kevin Nishita）的第三個兇手吉爾伯特（Laron Gilbert）仍然在逃，西田的親友透過捐款，將懸賞抓捕吉爾伯特的獎金增加到4萬元。西田的遺孀弗尼及亞（Virginia Nishita）表示，她和家人希望三個兇手均接受審判，也懇請任何知情者站出來舉報。
去年11月24日，KRON電視台攝製組記者到屋崙市中心14街拍攝Prime 356被盜竊事件，結果有人搶劫記者的攝影機。電視台隨行保安、退休亞裔警員西田試圖保護，卻被劫匪開槍打中。西田被送往高地醫院，傷勢嚴重，不幸於11月27日不治身亡。兇案的疑似槍手25歲的米切爾（Shadihia Mitchell）3月在舊金山被捕。24歲的荷兒（Hershel Hale）已經因另一起無關的指控，被舊金山警察局拘留。劫匪車司機27歲的吉爾伯特逃之夭夭。三人同時被指控，都曾有過重罪犯罪紀錄。
西田的家人本周說，親友透過捐款的形式，將抓捕在逃的吉爾伯特的懸紅提升到4萬元。弗尼及亞表示，肯定有人知道吉爾伯特的藏匿之地，「我懇請你們致電屋崙警局，西田在警局生涯中一直幫助灣區的居民。西田理應得到正義，他需要你的幫助，找到最後一個仍然在逃的嫌疑人。」
弗尼及亞說，讓她感到沮喪的是，在西田的謀殺案中，周一的庭審，只有兩個人出現在法官面前，而不是三個。「吉爾伯特仍然逍遙法外。他被指控謀殺了我的丈夫，就像其他兩個人一樣。警方說他是幫派成員，一個有武裝和危險的重刑犯。他需要被追究責任並離開街道，如此就不能再傷害其他人了。」
弗尼及亞懇請任何得知吉爾伯特下落的市民勇敢站出來。屋崙警局也數次表示，任何知道吉爾伯特身處何地的人，請致電(510)238-3426。
近年來，灣區發生多起針對記者搶劫攝影器材的罪案。電視台開始雇用保鏢保護記者和工作人員。本報記者數次採訪中，都見到持槍保安陪同電視台記者採訪。此前治安態勢不妙，有電視台記者表示，一些相對不重要的採訪，寧願採用在線採訪。
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