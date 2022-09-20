聖荷西8歲學生過馬路被撞身亡 居民促學校路段裝減速帶

維拉紐瓦的家人正在為孩子的葬禮籌款。（圖片截取自GoFundMe網站）

根據聖荷西 警局發布消息，16日早上一名8歲的三年級學生維拉紐瓦（ Jacob Villanueva）在Castlemont小學附近的人行橫道上被一名休旅 車司機撞死。這是聖荷西市今年第49起交通死亡事故，也是第26起涉及行人死亡的事故。

聖荷西警方初步調查發現，這名男孩和他44歲的保母貝塞拉（Juana Becerra）在步行過馬路時，一名駕駛2022年賓士休旅車婦女在上午8時03分左右從Castlemont Avenue向左轉到Driftwood Drive時撞到了他們。隨後這名男孩和保母被緊急送往醫院，上午10時左右，警方宣布男孩已經死亡。保母貝塞拉一條腿骨折，沒有生命危險。

周日8歲男孩維拉紐瓦的親人在坎貝爾舉行了籌款活動，並創建了一個GoFundMe籌款頁面為男孩的葬禮籌款。

根據警方的分析，休旅車司機的判斷力並沒有受到酒精或毒品的影響。司機撞到孩子的街道很窄，兩旁是公寓大樓，兩個方向都有一條車道，路面上標有黃色的學校路口標記。

一名學生家長里德 （Eric Reed）悲傷地表示，事發路段一直存在安全隱患，附近的許多人不尊重過馬路標誌。 他說，「我每天都親自來學校接送小孩，我相信自己的兩個孩子都有足夠的安全意識，但你無法控制其他人也嚴格遵守交通法規，謹慎駕駛。」

學生家長雷扎（Magdalena Reza）表示，Castlemont小學附近這條路沒有那麼安全，不安全的原因在於人們不尊重人行橫道的設計。

Castlemont小學校長維拉蒙特斯（Shelly Viramontez）聲明指出，我們學校對此感到心碎，因為我們關心和愛的每一位學生，我請你也把他們放在心上，因為他們需要我們整個社區的包容。

一名附近居民弗里斯（Joseph Frease）表示，自己經常看到車輛在經過該路段時，不在停車標誌前完全停車，還有人為了闖黃燈而在路口加速行使。他建議聖荷西市在所有學校路段安裝減速帶，迫使司機在學校路段減速駕駛。

一名熱心網友Jossie Linares在推特上告訴聖荷西警局，他發現城市許多斑馬線已經褪色，不夠清晰，早晨當太陽升起的時候，光線會直射向司機的眼睛，影響司機的視線。他希望聖荷西市能想到解決辦法，並採取行動，減少這些潛在的交通安全風險。

聖荷西警局提醒民眾，請在學校路段減速駕駛汽車 ，當兒童在場時，車輛限速為每小時25英里。