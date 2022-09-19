中義麵食嘉年華 金皇越南獲最受歡迎華埠餐廳

金皇越南餐廳老闆王瑞民和太太領獎。（華協中心供圖）

據華協中心18日消息，舊金山華埠 金皇越南 餐廳在2022年中義麵食嘉年華社區文化街頭美食 節中。榮獲最受歡迎華埠餐廳大獎。

中義麵食嘉年華2022，是凸顯舊金山市北岸區和華埠兩大獨特社區文化的街頭美食節。美食節在分享特色美食的同時，也支持受疫情及仇亞情緒影響的社區小商業。

中義麵食嘉年華由舊金山經濟及勞動力發展辦公室、市議員佩斯金、北岸區小商業協會(NBBA)以及華協中心贊助合辦。今年4月底在連接Green街至Pacific街一段Grant街舉行，是相隔11年美食嘉年華的再度重臨。

北岸和華埠一共有29間烹調不同類型麵食的餐館參與這次的嘉年華。大會邀請了名廚甄文達、舊金山市紀事報飲食專欄作家Soleil Ho及Stuart Schuffman擔任評審，現場還有售賣著名藝術家Jeremy Fish的作品。

金皇越南餐廳以馳名烤豬肉米粉參賽，吸引大批入場人士排隊等候，品嘗金皇的越式風味，最終獲得最受歡迎華埠餐廳大獎。上星期獲市議員佩斯金和華協中心頒發獎狀。當日的嘉年華吸引近千人參與，為受疫情重創近兩年的兩大社區帶來支持與鼓勵。

金皇越南餐廳老闆王瑞民領獎時表示：「感謝市府及華協中心一直以來對小商業的支持。特別是過去兩年經歷疫情，每天望天打卦，看著冷清的華埠，生意一落千丈，感慨萬千。不過作為商家，我們並沒有放棄，祈求著明天會更好。中義麵食嘉年華除了為華埠增添生氣外，更帶動了小商業的生意，充實了我對前景的信心。經營一間小商業，尤其是餐館，從來都不是容易的事，希望市府、社區及居民團結一心，共創美好的將來。」

華協中心行政主任楊重賢表示：「中義麵食嘉年華對華埠相當重要，向全市其他社區展示，華埠仍然營業，透過美食傳遞中華文化，希望與大家一起分享這份熱鬧的氣氛。」

代表華埠和北岸區的市醫院佩斯金表示：「相隔10年，期待已久的中義麵食嘉年華為我們脫離疫情，慢慢回到正軌揭開序幕，這是一個及時，而且屬於社區的慶祝。更興奮的是，一間越南餐廳贏得最受歡迎華埠餐廳大獎，一間小餐廳，卻有大師級的廚藝。這個活動同時是一個聚集北岸及華埠文化的盛典。」