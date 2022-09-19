我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

滋根基金會 聖他克拉拉市辦義賣籌款餐會

記者陳爍嘉／聖荷西報導
李乃平在介紹滋根資助點的教育建設情況。（記者陳爍嘉／攝影）
李乃平在介紹滋根資助點的教育建設情況。（記者陳爍嘉／攝影）

為資助中國偏遠落後地區基礎教育建設，實現教育扶貧，非盈利組織滋根基金會（The Zigen Fund）在聖他克拉拉市舉辦了義賣籌款餐會。活動現場來了近50名熱心人士。滋根理事李乃平，楊貴平和張明分別演講。

滋根基金會是致力支持中國偏遠地區基層發展的非盈利組織。據基金會提供的數據，從1988年開始支持中國鄉村女童上學，至今已在中國貧困地區的3000多所學校和100多個鄉村，開展了建設綠色生態文明學校與綠色生態文明鄉村的項目。累計發放了13萬人次的助學金，創建了超過100所綠色生態文明學校。

近十年來，中國兒童的基礎教育得益於九年義務教育政策，滋根的教育扶貧方式從促進鄉村女童受教育權的平等，慢慢轉型為教師培訓，通過教育推進社會可持續發展。滋根為鄉村學生提供了環境保護、文化傳承、自尊自信、社會責任等新課程。

楊貴平表示，教師要有思想的革新，才能去改變學生。女童受到平等的教育能夠增強她們的自信心和生產力，提高婦女地位。教育是一個系統過程，需要在進一步保障偏遠鄉村學生的受教育權的同時，為他們提供環境保護，文化傳承，以及性健康課程。

滋根志願者經過多次走訪調查發現，中國偏遠落後地區的女孩子在生理出現變化時往往會十分焦慮，月經在這些地區是一件難以啟齒的事情，性更是一件罪惡的事，沒有老師會教導孩子們這些性知識。為了解決這一問題，滋根與北京師範大學合作，發展了一套青春期女童性健康教育課程。目前滋根已培養出200名教師能夠為孩子講解青春期教育課程，並為一萬餘名女童提供了性健康教育。

滋根紐約辦公室負責人張文心在介紹滋根鄉村貧困生助學金的發放情況時說，他們一般會為家裡父母有殘疾或重病，以及留守兒童發放每年100至300美元的助學金補助。

李乃平介紹道，滋根基金會支持了鄉村學校的校舍危房改造，操場和廁所改造，綠化，暖氣安裝等基礎設施建設，提供了貧困生助學金，學生圖書角，代課老師，音體美器材，中醫義診等項目，以幫助鄉村的發展。

滋根呼籲更多人參與促進中國鄉村的教育和發展，幫助中國擁有一個更加平等可持續的未來。愛心人士可通過滋根官網www.zigenfund.org/donate為滋根的中國鄉村發展項目提供捐款，也可以在Amazon選擇滋根為支持對象，Amazon將能自動將他們獲得利潤的0.05%分給滋根基金會。

苗族婦女手工刺绣卡包、臘染等義賣手工藝品。（記者陳爍嘉／攝影）
苗族婦女手工刺绣卡包、臘染等義賣手工藝品。（記者陳爍嘉／攝影）
僅需100美元一年，便能夠為一個鄉村孩子提供支持。（中國滋根供圖）
僅需100美元一年，便能夠為一個鄉村孩子提供支持。（中國滋根供圖）
楊貴平在介紹滋根資助點的教育建設情況。（記者陳爍嘉／攝影）
楊貴平在介紹滋根資助點的教育建設情況。（記者陳爍嘉／攝影）

教育 Amazon 北京

上一則

灣區、北加降及時雨 緩解乾旱和山火

下一則

台美公益平台文化基金會晚宴 嚴長壽：工作被機器取代是尊嚴問題

延伸閱讀

麻州富人島籌款4萬元給無證客 錢全落入當地基金會

麻州富人島籌款4萬元給無證客 錢全落入當地基金會
松柏之家 25周年籌款晚會

松柏之家 25周年籌款晚會
聖他克拉拉縣更嚴限水令上路 違規灌溉草皮要罰

聖他克拉拉縣更嚴限水令上路 違規灌溉草皮要罰
最高2千元 東灣藝術家可申請紓困金

最高2千元 東灣藝術家可申請紓困金
聖他克拉拉縣種蘑菇 全美最多

聖他克拉拉縣種蘑菇 全美最多

熱門新聞

薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
氣象預測，周末暴風將為灣區各地帶來明顯的降雨。（Getty Images）

暴風來襲 灣區18日起降大雨 氣象預測：北灣降雨最多

2022-09-17 02:18
產品包括TikTok的字節跳動公司總部將搬到矽谷。（取自推特）

字節跳動擴張辦公室 將搬到矽谷

2022-09-16 15:02
加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）14日表示，在舊金山高等法院對亞馬遜提起訴訟，指控其通過反競爭的合同行為扼殺競爭，提高了消費者在互聯網上購物的價格，違反了加州的不公平競爭法和加州壟斷法案Cartwright。（記者劉先進 ／翻攝）

加州起訴電商巨頭亞馬遜 不公平競爭抬高網購價格

2022-09-14 19:28

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資