滋根基金會 聖他克拉拉市辦義賣籌款餐會

李乃平在介紹滋根資助點的教育建設情況。（記者陳爍嘉／攝影）

為資助中國偏遠落後地區基礎教育 建設，實現教育扶貧，非盈利組織滋根基金會（The Zigen Fund）在聖他克拉拉市舉辦了義賣籌款餐會。活動現場來了近50名熱心人士。滋根理事李乃平，楊貴平和張明分別演講。

滋根基金會是致力支持中國偏遠地區基層發展的非盈利組織。據基金會提供的數據，從1988年開始支持中國鄉村女童上學，至今已在中國貧困地區的3000多所學校和100多個鄉村，開展了建設綠色生態文明學校與綠色生態文明鄉村的項目。累計發放了13萬人次的助學金，創建了超過100所綠色生態文明學校。

近十年來，中國兒童的基礎教育得益於九年義務教育政策，滋根的教育扶貧方式從促進鄉村女童受教育權的平等，慢慢轉型為教師培訓，通過教育推進社會可持續發展。滋根為鄉村學生提供了環境保護、文化傳承、自尊自信、社會責任等新課程。

楊貴平表示，教師要有思想的革新，才能去改變學生。女童受到平等的教育能夠增強她們的自信心和生產力，提高婦女地位。教育是一個系統過程，需要在進一步保障偏遠鄉村學生的受教育權的同時，為他們提供環境保護，文化傳承，以及性健康課程。

滋根志願者經過多次走訪調查發現，中國偏遠落後地區的女孩子在生理出現變化時往往會十分焦慮，月經在這些地區是一件難以啟齒的事情，性更是一件罪惡的事，沒有老師會教導孩子們這些性知識。為了解決這一問題，滋根與北京 師範大學合作，發展了一套青春期女童性健康教育課程。目前滋根已培養出200名教師能夠為孩子講解青春期教育課程，並為一萬餘名女童提供了性健康教育。

滋根紐約辦公室負責人張文心在介紹滋根鄉村貧困生助學金的發放情況時說，他們一般會為家裡父母有殘疾或重病，以及留守兒童發放每年100至300美元的助學金補助。

李乃平介紹道，滋根基金會支持了鄉村學校的校舍危房改造，操場和廁所改造，綠化，暖氣安裝等基礎設施建設，提供了貧困生助學金，學生圖書角，代課老師，音體美器材，中醫義診等項目，以幫助鄉村的發展。