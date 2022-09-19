聖縣再次發現東方果蠅 入侵桑尼維爾市

東方果蠅。（圖片取自縣府官網）

聖他克拉拉縣於17日對桑尼維爾市新發現的東方果蠅採取了緊急蟲害治理行動。這是加州 食品和農業部 （The California Department of Food and Agriculture）第二次在聖縣發現東方果蠅的踪跡，距離上一次在聖荷西撲殺東方果蠅僅隔半個月。這些昆蟲如不及時得到撲殺，將對加州的自然環境、農業和經濟構成重大威脅。

東方果蠅出現的區域。（圖片取自縣府官網）

東方果蠅原產於亞洲，並已傳播到包括夏威夷在內的多個太平洋島嶼。它能夠感染230多種水果和蔬菜 ，包括牛油果、蘋果、硬核水果和柑橘類水果、西紅柿和辣椒等珍貴的加州作物。根據加州食品和農業部的數據，2020年受果蠅威脅的加州農作物價值高達193億美元。

美國限製或禁止許多農產品入境，因為這些農產品可能攜帶危害美國農業和環境的外國病蟲害。重大病蟲害的爆發可能將導致更高的雜貨帳單、某些食物的短缺，以及農民和牧場主的毀滅性損失。

聖他克拉拉縣農業部專員德瓦尼（Joe Deviney)表示，東方果蠅進入加州的最常見方式是旅客非法攜帶水果和蔬菜到加州，或將農產品從亞洲郵寄到加州。

進入美國的旅客必須在其美國海關表格上申報所有農產品。美國農業檢查員將負責檢查旅客攜帶的農產品，確保它們符合入境要求並且沒有有害的外來害蟲或疾病。建議居民保留農產品的收據和原包裝，以便檢查員了解產品的原產國。

不允許從中國帶入美國的物品主要有：土壤，可能含有土壤或藻類等有機物質的沙土石頭或植物，幾乎所有新鮮和冷凍的水果和蔬菜（包括飛機上提供的果蔬食品），家庭自製罐頭，未經美國海關和邊境保護局檢查的干果乾蔬菜產品和肉製品，無許可證的植物和種子，未經加工的咖啡果和茶，所有樹木和灌木的種子，以受保護和瀕危動植物為製作材料的樂器或旅行紀念品等。

德瓦尼提醒聖縣居民，應遵守聯邦和州法律，不要將任何水果、蔬菜或植物帶入或運送到加州，除非與農業官員確認它們合法且沒有攜帶害蟲。

如客無法確定自己的物品是否被允許帶入美國，可通過www.dontpackapest.com 網站查詢。