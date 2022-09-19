全國購車保護禁經銷商用誘受法賣車 加州總檢察長支持

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，他支持聯邦貿易委員會制定規則，為全國的汽車買家建立一些新的保護措施。（記者劉先進／攝影）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，他支持聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）制定規則，為全國的汽車 買家建立一些新的保護措施。包括，禁止汽車經銷商在銷售、租賃或安排車輛貸款 時作出某些虛假陳述。禁止銷售商以廉價商品招徠顧客，再兜售較高價商品等。

邦塔表示，對許多美國人來說，汽車是工作、上學、照顧孩子、買菜、看病和其他重要日常任務的必需品。也是許多美國人購買的最昂貴的物品之一，僅次於房子。在提交給聯邦貿易委員會的一封信中，邦塔與17個州的總檢察長一起，讚賞該委員會努力制定全國規則，在新車的銷售、融資和租賃期間保護消費者。「雖然加州法律已經提供了其中的一些保護，但聯邦貿易委員會的規則將具有全國性的影響，同時仍然允許各州實施更嚴格的保護。」

在信中，邦塔等人表示，全心全意地支持聯邦貿易委員會制定規則，包括，禁止汽車經銷商在銷售、租賃或安排車輛貸款時作出某些虛假陳述。要求經銷商在廣告和銷售討論中準確披露價格。要求經銷商在收費時獲得消費者的明確、知情同意。禁止銷售任何不利於消費者的附加產品或服務；要求經銷商保留廣告和客戶交易的紀錄。

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，他支持聯邦貿易委員會制定規則，為全國的汽車買家建立一些新的保護措施。圖為東灣一售車中心。（記者劉先進／攝影）

該檢察長聯盟還向聯邦貿易委員會提出以下建議，以更好地保護消費者。比如，明確禁止經銷商用誘售法（bait-and-switch）銷售，這種策略利用宣傳特定車輛的價格來吸引買家到經銷商處。一旦買方到達經銷商處，經銷商要麼試圖向消費者出售不同的車輛，要麼試圖以更高的價格出售相同的車輛。在披露要求的基礎上，要求經銷商在所有情況下書面披露報價，並包括預期的政府費用。規定經銷商須明確披露任何強制性附加條款，以及這些附加條款是否是獲得所提供貸款的必要條件；以及延長記錄期限，至少要與租賃或貸款合同的期限一致。

邦塔表示，購買或租賃汽車是許多加州人最大和最重要的購買行為之一。不幸的是，汽車經銷商常不遵守廣告價格，增加不必要的附加產品，或採取其他欺騙性做法。「今年早些時候，我發起了一項立法，以加強對加州購車者的保護，我歡迎聯邦貿易委員會努力為尋求購買、租賃或貸款買新車的消費者建立一個全國性的保護基線。」