太浩景觀區種族主義汙名 移除

太浩景觀區一系列種族主義汙名終獲移除。（美聯社）

幾十年來，印第安原住民瓦肖部落（Washoe）一直主張從他們在太浩湖地區的祖傳土地上的地標和企業名稱中刪除一個種族主義 的、貶義的汙名。

現在，在上周聯邦內政部 發布了一項全國性的公告之後，這場由瓦肖部落領導、由一個滑雪 勝地推動、由當地社區支持的巨大努力，終於使這一汙名正式從幾個重要的地點被刪除，使該地區擺脫了一個歷史上被用來貶低土著婦女的詞語。

美國地質調查局編製的一張地圖現在展示了這些地貌的新名稱，包括Washeshu Peak、Washeshu Creek、Palisades Tahoe和Olympic Valley。

重新命名源於內政部在全國範圍內下令，替換近650個含有種族主義和性別歧視稱謂的地名，以履行內政部長哈蘭德（Deb Haaland）去年的命令。哈蘭德是第一位執掌內政部的原住民。該命令宣布 「squaw」是一個貶義詞，並成立了一個聯邦工作組來監督這一過程。類似的汙名不止一兩個。

這個汙名的起源，可以追溯到1950年代出版的一份報紙故事。它記錄了在淘金熱期間穿越內華達山脈的白人定居者與瓦肖部落成員之間的一場血腥衝突，這群白人中的一人開槍打死了一名原住民婦女。謀殺案發生後，這個山谷的名字在150多年的時間裡一直醒目地顯示著這個汙點。

大約20年前，瓦肖部落找到位於該山谷的一個滑雪場，要求它改名，因為該滑雪場的名字中也帶有種族主義的汙點。該滑雪場沒有理會該部落的要求，直到2020年。

非裔弗洛伊德（George Floyd）2020年5月被一名警察殺害後，抗議聲此起彼伏。一名記者致電該滑雪場，詢問其是否考慮改名，使這一問題再次浮現。時任滑雪場總裁兼首席運營官的科恩（Ron Cohen）告訴記者，滑雪場確實在討論最終做出改變。經過浩大的改名運動及從上到下的品牌重塑工作，該滑雪場現在被命名為Palisades Tahoe。

在改名的過程中，該滑雪場還試圖修復與瓦肖部落的關係；歷史保護主任、瓦肖部落成員克魯茲（Darrel Cruz）也因此從2020年開始著手改變山谷中的地理標誌物的一系列名稱，因為種族主義的口號無處不在：遠處聳立的山峰，蜿蜒穿過草地的小溪，環繞滑雪場的路標和商業名稱等。

「Washeshu 」是「人」的意思，「當我說Washeshu Peak，即人民峰時，那指的就是瓦肖人。」 克魯茲說。