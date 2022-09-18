「鮮花鋼琴」流韻金山植物園 快來彈一曲
本周末，在舊金山植物園（San Francisco Botanical Garden）聽到的將不僅僅是樹葉沙沙作響，直到周二（9月20日），這個坐落在金門公園南側的風景保護區將舉辦一年一度的「鮮花鋼琴」（Flower Piano）活動：有十幾架鋼琴被擺放在這片55英畝的空間裡。
在從紅木林Redwood Grove到芳香園 Garden of Fragrance的一個小時的漫步中，你會聽到Fleetwood Mac的俏皮翻唱，也會聽到「致愛麗絲」（Fur Elise）的情感演繹，甚至還有孩子在搗鼓不和諧的和弦。
金門公園花園（Gardens of Golden Gate Park）首席執行官林德（Stephanie Linder）說：「這裡有可以想像得到的各種類型音樂，有預定的表演，如舊金山交響樂團、舊金山爵士樂、社區音樂中心都與我們合作，帶來了許多優秀表演；還有很多無預先安排開放的彈奏時間。」
作為Sunset Piano和舊金山植物園之間的合作，「鮮花鋼琴」活動已經邁入第七個年頭，它始於2013年的半月灣，當時未經許可的鋼琴被放置在海岸線上；此後，通過與娛樂和公園部門合作，該項目正式開展。該活動的成本約為30萬美元，由家庭基金會、個人、企業和個人資助。
此活動對舊金山居民是免費的，但鼓勵大家捐款。非居民將支付正常的花園入場費，從3美元到13美元不等。活動在雨天或晴天都會進行，並採取預防措施，在可能發生的雨天保護鋼琴。
雖然整個周末都安排了音樂會表演，但該活動最特別之處是人們的自發表演，任何人都可以走到鋼琴前彈奏一曲。來自聖荷西的鋼琴教師及園丁達漢（Roy Dahan）從一台鋼琴走到另一台鋼琴，演奏他的原創作品，他說，這樣的活動應該一年365天在世界各地舉行，而不是僅僅在一個花園裡。
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