「鮮花鋼琴」流韻金山植物園 快來彈一曲

若您也想彈上一曲，就請在這個周末來舊金山金門公園。（取自推特）

本周末，在舊金山植物園 （San Francisco Botanical Garden）聽到的將不僅僅是樹葉沙沙作響，直到周二（9月20日），這個坐落在金門公園南側的風景保護區將舉辦一年一度的「鮮花鋼琴」（Flower Piano）活動：有十幾架鋼琴被擺放在這片55英畝的空間裡。

在從紅木林Redwood Grove到芳香園 Garden of Fragrance的一個小時的漫步中，你會聽到Fleetwood Mac的俏皮翻唱，也會聽到「致愛麗絲」（Fur Elise）的情感演繹，甚至還有孩子在搗鼓不和諧的和弦。

金門公園花園（Gardens of Golden Gate Park）首席執行官林德（Stephanie Linder）說：「這裡有可以想像得到的各種類型音樂，有預定的表演，如舊金山交響樂團、舊金山爵士樂 、社區音樂中心都與我們合作，帶來了許多優秀表演；還有很多無預先安排開放的彈奏時間。」

作為Sunset Piano和舊金山植物園之間的合作，「鮮花鋼琴」活動已經邁入第七個年頭，它始於2013年的半月灣，當時未經許可的鋼琴被放置在海岸線上；此後，通過與娛樂和公園部門合作，該項目正式開展。該活動的成本約為30萬美元，由家庭基金會、個人、企業和個人資助。

此活動對舊金山居民是免費的，但鼓勵大家捐款。非居民將支付正常的花園入場費，從3美元到13美元不等。活動在雨天或晴天都會進行，並採取預防措施，在可能發生的雨天保護鋼琴。