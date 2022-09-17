灣區出現彩虹芬太尼 顏色鮮豔像糖果 恐令孩童與年輕人上癮

灣區出現「彩虹芬太尼」，專家呼籲提高警覺。(Getty Images)

彩虹芬太尼(Rainbow fentanyl)是一種色彩鮮艷的超級強效鴉片類藥物，可能導致藥物過量。這類藥品在灣區 出現，讓公共衛生專家與執法單位感到憂心。

專家指出，彩虹芬太尼與其他芬太尼一樣強大且致命，所謂彩虹版本是行銷策略，使得藥物看起來具吸引力，有時類似流行穀物水果圈或彩色糖果。

柏克萊警方兩周前在攔下一名司機時，發現車上有一批彩虹芬太尼。當天為8月30日，在車內發現超過一磅芬太尼、超過100公克的安非他命與超過3800元現金。警察 當場逮捕這名21歲男子。當局並未具體說明發現的芬太尼中、有多少是彩虹芬太尼，但在逮捕聲明裡，提到車上有這種鴉片類藥物。

美國緝毒局舊金山 外勤部門退休探員肖儂(Wade Shannon)表示，彩虹芬太尼藥物已於過去六個月在全國蔓延，成為更大問題。除了在東灣發現彩虹芬太尼之外，也在舊金山出現，特別是在田德隆區，被稱為「彩虹糖果」(Skittles)。

肖儂指出，彩虹芬太尼「並非更好或不同」，只是不同顏色，使用在婚禮蛋糕糖霜的食品添加劑製成，作為行銷策略的一部分。交易商人經常指稱有顏色的芬太尼較佳，並不屬實。

緝毒局8月警告說，已在全美18個州緝獲顏色鮮艷的芬太尼與芬太尼藥丸。當局在聲明指出，在媒體上被稱為「彩虹芬太尼」，此一趨勢似乎是販毒集團用來出售會重度上癮且可能致命芬太尼的新方法，這些芬太尼被製成彩色，對兒童與年輕人來說，就像糖果一樣。

緝毒局局長米爾格拉姆(Anne Milgram)聲明表示，彩虹芬太尼具有各種鮮豔顏色、形狀與大小的芬太尼藥丸與粉末，是毒販為驅動孩童與年輕人上癮而刻意製造。緝毒局正致力打擊墨西哥毒販集團，他們向美國販運絕大部分芬太尼。

芬太尼鴉片藥物比海洛因強50倍、比嗎啡強100倍。史丹福大學專家專家漢菲萊斯(Keith Humphreys)表示，彩虹芬太尼出現在灣區，並不令人驚訝，通常是年輕人會被像糖果的藥品吸引。服用芬太尼會損害大腦與其他器官，並可能導致過量及死亡。

灣區已有青少年因過量服用芬太尼致死。舊金山最年輕的致命芬太尼受害人是發生在2021年的一名14歲女孩，她的母親說，她一定是在不知情的情況下，服用了這種藥物。