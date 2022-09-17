對威善高發出死亡威脅 男子被判有罪

男子不滿子女被迫接種疫苗，對威善高(圖)發出死亡威脅。（美聯社）

聖拉蒙的一名男子14日被判有罪，他在一封電子郵件中威脅州參議員威善高（Scott Wiener），並意指到灣區以前另一名知名的公開同性戀政治家的暗殺。

51歲的特里亞納（Erik Triana）被判定刑事威脅罪，及非法擁有AR-15和私人製造手槍的多項罪名。陪審團還宣判特里亞納威脅威善高的一項罪名不成立。

顯然出於對加州 在COVID-19疫情期間頒布的疫苗 強制令的憤怒，特里亞納向威善高發送了一份署名為 「第二修正案」的評論，還將他的地址列為舊金山 的馬士孔尼中心（George Moscone Center）。

「未經我的允許給我的孩子打疫苗，那就等著我和我的步槍能來拜訪你」，電子郵件中寫道。

威善高在審判中作證說，他認真對待這一威脅，因為回信地址似乎提到了1978年市議員懷特（Dan White）暗殺當時的舊金山市長馬士孔尼（George Moscone）和市議員米爾克（Harvey Milk）的事件，懷特在因故意殺人罪服刑七年後死於自殺。與米爾克一樣，威善高也是公開的同性戀。

威善高在其辦公室發布的一份書面聲明中說：「我非常感謝康曲柯士達縣地檢處、加州公路巡警和法院系統能夠認真對待這一死亡威脅以及我的人身安全，並尋求問責。針對公職人員的死亡威脅是對民主的破壞」。

「一個公職人員應該根據什麽對社區有利來做決定，而不是根據一個決定是否會讓該官員被殺。現代政治可能是兩極分化和有毒的，但我們決不能將死亡威脅正常化或對之容忍」。

當局通過電子方式追蹤到特里亞納在布利桑頓的工作地點，將其與該電子郵件聯繫起來。在審判期間，他的律師認為特里亞納只是在網上發布了一條憤怒的評論，並沒有意識到言語的嚴重性，也沒有實施威脅的意圖。當局在搜查他家時發現了這些槍枝。

起訴特里亞納的副檢察官康（Stephanie Kang）發表聲明，將這封電子郵件與受保護的自由言論進行對比，指出：「政治話語和暴力威脅之間有一條明確的界限」。

特里亞納將於29日被判刑，他將面臨最高四年的州立監獄監禁。