首屆北美台灣科技年會揭幕 千人矽谷實體論壇開跑

第一屆北美台灣科技年會，千人矽谷實體論壇首度展開。（翻攝自官網）

後疫情 時代，第一場連結台灣與矽谷 ，跨足各領域創新發展和新創投資 趨勢的實體、線上的「北美台灣科技年會」，即將於美西時間9月17日在矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心揭幕。

這場聯合北美逾30個台灣人協會組織，主題橫跨人工智慧資料科學、半導體硬體、生物科技、新創投資、Web3等五大先進的發展與投資領域的年會，活動現場吸引超過千名台灣人實體參與及上萬人的線上互動。現場產官學界也將有所交流，將台灣與美國矽谷的連結建立全新的里程碑。

年會主席暨矽谷影響力基金會執行長謝凱婷表示，矽谷這兩年相當精彩，經歷了美股熔斷、居家避疫、種族運動、加州野火、疫情加上貨幣寬鬆造成的資本市場大狂飆，讓舊金山與矽谷去年成為全球獨角獸最密集的城市與區域，在這個過程中，一直思考如何連結資源豐富的北美與台灣正準備向國際大展身手的團隊。

她表示，從2020疫情爆發後至今，這絕對是後疫情時代北美最大的線下台灣人活動。年會主題包含五大創新論壇與25位主講者，由麻省理工學院（MIT）教授知名生物科技創業家盧冠達（Tim Lu）開場，與矽谷成功女性創業家江夢熊（Michelle Kiang）分享難得的創業和投資之經驗。

五大創新論壇分別為：

1.人工智慧&資料科學

新零售狂潮，由人工智慧和數據科學引領的商業新生態。探討人工智慧與資料科學已成為商業與產品發展策略上不可或缺的工具，多位專家在論壇中分享資料科學在零售、科技、SaaS產業等應用案例，並討論人工智慧如何在各種領域逐漸大眾化的趨勢，以及未來5至10年的重點發展。

2.生物科技論壇

三倍速的後疫情時代，生物科技的創新趨勢與挑戰。論壇中分享，過去兩年生技投資和估值創下新高後，現在市場正處在劇烈變動階段，生技界領袖必須對於短、長期目標擁有清楚的願景，並結合公共衛生政策。

3.新創投資論壇

從創業走向投資之路，如何從成功創業家，成為慧眼獨具的矽谷投資人。創投論壇的主講者除了分享從創業、出場與投資的經驗，談到對科技產業的趨勢預測，也將分析在後疫情時代，面對中美對峙、強勢美元與升息環境下，台灣創業者與投資人在矽谷的機會與挑戰。

4.硬體創新論壇

從0到1，研究室走向市場化的硬體創新之路。分享科學與創新帶來新商機，但硬體商品商業化的影響卻不如其他行業明顯，在商品化的過程中需要考量整體市場的商業模型，募資 ，市場利基，產品區位，產品上市時間，行銷策略等面向。

5.Web3未來論壇

翻轉未來世界，Web3的經濟模式與社群生態、虛擬與實體的價值整合鏈。討論到台灣應由以下各層面把握Web3的成長契機，包括文化、教育、資金、法律、企業合作。

更多內容請見「2022北美台灣科技年會」官網（網址：https://www.taiwantechsummit.com/）。