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張亞中將訪灣區演講 白曉萍籲響應

記者李榮／庫比蒂諾報導
白曉萍（右）表示，張亞中論述清楚，對於國民黨與兩岸情勢都有自己的看法。（記者李榮／攝影）
白曉萍（右）表示，張亞中論述清楚，對於國民黨與兩岸情勢都有自己的看法。（記者李榮／攝影）

孫文學校總校長張亞中將下周訪問舊金山灣區，並於佛斯特市的Crowne Plaza旅館舉辦演講與歡迎餐會。承辦活動之一的北加州陸軍軍官學校校友會會長白曉萍16日召開記者會指出，張亞中有論述、有理想，希望僑胞能參加演講，了解張亞中的理念。

張亞中是國民黨中央評議委員、孫文學校總校長。此行張亞中受僑胞及各地社團邀請，來美各地進行約20天的巡迴演講。在目前兩岸處於兵戎危險之際，張亞中以「救黨、救國、救兩岸」為主軸，一方面提出看法，一方面也向全美僑胞請益，並宣揚中山思想與中華文化，希望積極維護兩岸和平。

白曉萍指出，張亞中這趟是應在洛杉磯召開的全美台灣同鄉聯誼會44屆年會作為主講嘉賓之一，會後進行全美十除城市巡迴之旅、包括休士頓、華盛頓、新澤西、紐約、波士頓、芝加哥等，舊金山為最後一站，预計於26日凌晨飛返台北。

白曉萍介紹，張亞中是真正國民黨忠貞黨員，對於發揚國民黨精神有很大的力量。白曉萍認為，國民黨歷任黨主席自李登輝以來，都太具私心，對於帶領黨員浴火重生、重整黨德黨魂，並沒有真正的想法。因此，對於國民黨面對的困境，一定要「集志士以興中，挾賢豪以共濟，奮起一明燈，照亮全室，不此之圖，吾黨危矣！」

他表示，張亞中可以說是書生報國，長期堅持理念，令人敬佩。同時，張亞中的論述強而有力，敘事清楚，現今國民黨內很少人有此能力，「這次能有這一難得的機會來到灣區近距離、面對面的向僑胞請益，雙向溝通，可以達到理念一致的目的。讓我們一起為這位鬥士，集志士以個人微薄的力量，給予這位國民黨的孤鳥盡全力予支持，祈能達到眾人拾柴火焰高的境界。」

白曉萍呼籲，國民黨必須團結，因為如果國民黨不團結，那就便宜民進黨。國民黨如果再不能勝選，讓民進黨恐怕會繼續執政。他呼籲國民黨員，在未來的選舉中，無論喜不喜歡這些候選人都要支持，「因為只有贏得政權，我們才有出頭天。另一方面，也希望黨請慎重考慮選擇優質的候選人，領導我們走向光明的未來。投下我們神聖的一票。」

白曉萍也說，屆時會舉辦張亞中著作「孫文思想基本讀本」的義賣活動。

舊金山地區僑學界主辦的張亞中總校長演說及餐會時間訂於9月24日下午2時30分舉行至5時在中半島福斯特市的Crowne plaza酒店舉行（1221 Chess Dr, Foster City, CA94404），免費進場，同日下午6時為演講餐會，餐券每位60元。訂票可洽408-663-3141白曉萍，510-377-1770何佳民。支票抬頭請開列Charming Ho，收件人S.P. Pai，郵寄地址：19851 Portal Plaza, Cupertino, CA95014。

國民黨 舊金山 灣區

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