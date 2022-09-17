打造抗旱庭院 用水更有效率

薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

這兩年氣候異常乾燥，嚴峻乾旱導致缺水危機，金山灣區媽媽教室16日邀請聖他克拉拉縣縣水利局（Santa Clara Valley Water District）委員薛乃莊（Nai Hsueh）舉行專題演講，介紹聖他克拉拉縣的水資源，也為民眾剖析乾旱危機。對於愈來愈緊縮的限水政策。薛乃莊提醒，希望民眾考慮改造庭院抗旱景觀，讓水資源使用更有效率，而節水並非是少沖馬桶、少洗澡。

聖他克拉拉縣水利局共有七位民選的委員，薛乃莊代表第五選區，代表包括庫比蒂諾、薩拉度加、聖荷西部分地區、桑尼維爾Central Expressway以南，以及一小部分的聖他克拉拉市。薛乃莊從2012起當選，在2016、2020取得兩次連任，至今已經水利局擔任委員超過10年。

薛乃莊當天演講題目為「如何攜手同心對抗加州 乾旱，一起嚴峻節水與災難共存」。她介紹，水利局的職責是確保在轄區內有足夠的水供居民使用，並且要能有合格的飲用水。不過，水利局並非直接供水給個人，而是透過零售商 將水送至終端用戶。以聖他克拉拉縣來說，就有14個水零售商，例如San Jose Water Company就是轄區內許多人使用的水公司。水公司不是公家機關，而是私人的營利事業。

薛乃莊指出，目前整個加州都處於乾，加州的中谷地區則是最嚴重的區塊，但卻正巧是加州農業地區，影響到加州的農業經濟與水資源。矽谷所在的聖他克拉拉縣也屬於嚴重乾旱，需要大家一起節約用水。

她進一步指出，每一個人從生活中節省一點水資源，或許看似只有一些些，但是就如同各項環保工作，「如果個人少用一個塑膠杯，看似影響不大，但大家一起做，就能有著顯著的改變。」

為了應對乾旱，自去年6月起，聖他克拉拉縣就宣布節水政策，加州州府也幾次發布訊息與規定，希望減少用水量，而加州在今年的第一季，更是有史以來最乾的第一季度。薛乃莊表示，沒有人知道乾旱何時會停止，但必須要做出長期乾旱的準備，以面對缺水。

她指出，依照目前的技術，將廢水轉化為乾淨的飲用水，早已經沒有問題，只是成本非常高昂。所以，還是需要從根本上減少用量。

聖縣已經接連推出許多限水的規定，例如住宅每周只能灌溉兩次草皮等。先前媒體曾報導稱，聖他克拉拉縣擬雇用水務警察 ，抓捕浪費水的用戶，不過薛乃莊強調，水務警察從未真正推出。針對浪費水的行為，主要是靠居民舉報。雖然浪費水資源可能被鉅額罰款，但水利局主要的目的還是「教育」，希望與民眾溝通，強調節約用水的重要。以7到8月暑假來說，每個月收到數十件的檢舉報告，水利局會上門了解，除非重複多次才會開出罰單。絕大多數居民都非常配合，7月、8月收到的檢舉中，沒有一件是重複的。

薛乃莊指出，雖然目前處在乾旱的情況，水利局確實要求居民不要浪費水，但並非是要大家不沖馬桶、少洗澡。比較有效率的方式應該是改變院子的草皮，將其改為耐旱植物或石頭造景。

薛乃莊說，住家前後院的草皮應不是加州原來的樣貌，應是從東岸移植來加州的風潮，並需要持續地澆水灌溉。水利局有推出耐旱造景的獎勵，民眾應該多利用。有些民眾考慮直接改鋪水泥，但水泥其實會吸熱，加深溫室效應；人工草皮則是一大片塑膠，雖然同樣有綠色的景觀，但是對環境恐怕不是很友善。