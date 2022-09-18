氣味難聞 北納托馬斯公園300條鯉魚暴斃 原因不明

北納托馬斯公園（North Natomas Regional Park）出現300條死魚，但原因不明。（翻攝自KCRA3）

根據沙加緬度市公共事務部表示，北納托馬斯公園（North Natomas Regional Park）出現300條死魚，但原因不明，這300條魚幾乎都是原本池塘裡的鯉魚，現在公園周圍出現難聞的氣味，官員仍積極尋找原因，並處理死魚。

這300條魚最早於本月12日被民眾報案，緊接著當晚市府工作人員就開始清理池塘，直到14日還沒清完。根據了解，這個池塘位於北納托馬斯公園內，池塘的作用是滯洪池（detention basin）。市府人員已將流域的供水與其他水道隔離開來，直到找出問題所在。

沙加緬度市公共事務部表示，12日晚間市府工作人員開始清理魚，將死魚從水中取出，清理工作在13日持續了一整天，包括動用卡車、工具和一艘船來清理，直到14日仍在清。

公共事業部媒體和通訊專家Carlos Eliason表示，工作人員已在滯洪池內測試水質，並確定存在非常低的溶解氧，工作人員已經將樣本送到實驗室，將用來檢測 是否有害藻類水華的水，預計周五前可收到結果。

工作人員已在滯洪池內測試水質，並確定存在非常低的溶解氧。（翻攝自KCRA3）

住在公園附近並經常光顧其娛樂場所的人們皆表示他們很擔心。附近鄰居表示，這是一種非常難聞的氣味，看到大自然如此的不平衡、魚群暴死，感覺很可悲。另一位鄰居表示，死魚的味道充斥了整個公園，讓人不想靠近公園。

沙加緬度市府官員表示，若居民在雨水滯留池或公園池塘附近發現水質問題或動物死亡時，請盡速撥打 311，讓市府可以盡早解決問題。