最高2千元 東灣藝術家可申請紓困金

東灣藝術界個人紓困基金會正在接受申請,28日截至。幫助藝術家應對新冠疫情導致的持續緊急危機和個人財務需求。(取自申請網站)

為應對新冠疫情 導致的持續緊急危機和個人財務需求,東灣藝術界個人紓困基金會(East Bay Relief Fund for Individuals in the Arts)已啟動,目前正在接受申請,28日截至。藝術家和在藝術和文化領域工作的個人申請成功後,最多可拿到2000元的紓困金 。

感興趣的藝術家,可登錄網址https://www.cciarts.org/EastBayReliefFund.html申請。該基金只接受英文申請,申請快捷方便。主辦方表示,華人可找一位可以幫助翻譯的朋友,並在9月28日中午 12時截至日之前提交申請。

此次的紓困金,由Kenneth Rainin基金會牽頭,在Hellman基金會、Phyllis C. Wattis基金會、Gerbode 基金會和東灣社區基金會(East Bay Community Foundation)幫助下聯合設置。總共有41萬2496元,最高紓困金額為2000元。以幫助阿拉米達縣和康曲柯士達縣的藝術家、教學藝術家、文化傳承者和非營利藝術工作者,應對疫情導致的持續緊急危機和個人財務需求。中介機構文化創新中心(CCI)管理紓困金。基金三年內的分配總額超過150萬。

Kenneth Rainin基金會藝術戰略和風險投資 部主任拉塞爾(Ted Russell)說,藝術家、文化傳承人、教學藝術家以及在藝術和文化部門工作的個人,受到了疫情和由此帶來的經濟挑戰的嚴重打擊。同時,聯邦和州政府的資助計畫沒有隨時給這些人提供幫助。紓困金現在已進入第三年,它是一個重要的工具,將財政支持直接給與那些最不可能從其他計畫中獲得資助的人。