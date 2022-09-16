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最高2千元 東灣藝術家可申請紓困金

記者劉先進／屋崙報導
東灣藝術界個人紓困基金會正在接受申請，28日截至。幫助藝術家應對新冠疫情導致的持續緊急危機和個人財務需求。（取自申請網站）
東灣藝術界個人紓困基金會正在接受申請，28日截至。幫助藝術家應對新冠疫情導致的持續緊急危機和個人財務需求。（取自申請網站）

為應對新冠疫情導致的持續緊急危機和個人財務需求，東灣藝術界個人紓困基金會（East Bay Relief Fund for Individuals in the Arts）已啟動，目前正在接受申請，28日截至。藝術家和在藝術和文化領域工作的個人申請成功後，最多可拿到2000元的紓困金

感興趣的藝術家，可登錄網址https://www.cciarts.org/EastBayReliefFund.html申請。該基金只接受英文申請，申請快捷方便。主辦方表示，華人可找一位可以幫助翻譯的朋友，並在9月28日中午 12時截至日之前提交申請。

此次的紓困金，由Kenneth Rainin基金會牽頭，在Hellman基金會、Phyllis C. Wattis基金會、Gerbode 基金會和東灣社區基金會（East Bay Community Foundation）幫助下聯合設置。總共有41萬2496元，最高紓困金額為2000元。以幫助阿拉米達縣和康曲柯士達縣的藝術家、教學藝術家、文化傳承者和非營利藝術工作者，應對疫情導致的持續緊急危機和個人財務需求。中介機構文化創新中心（CCI）管理紓困金。基金三年內的分配總額超過150萬。

Kenneth Rainin基金會藝術戰略和風險投資部主任拉塞爾（Ted Russell）說，藝術家、文化傳承人、教學藝術家以及在藝術和文化部門工作的個人，受到了疫情和由此帶來的經濟挑戰的嚴重打擊。同時，聯邦和州政府的資助計畫沒有隨時給這些人提供幫助。紓困金現在已進入第三年，它是一個重要的工具，將財政支持直接給與那些最不可能從其他計畫中獲得資助的人。

紓困金 疫情 投資

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