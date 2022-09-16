我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

查維茲負面文宣 馬漢支持者不滿

記者陳爍嘉／聖荷西報導
查維茲團隊在推特上置頂的一條劍指馬漢的視頻。（查維茲推特主頁截圖）
查維茲團隊在推特上置頂的一條劍指馬漢的視頻。（查維茲推特主頁截圖）

聖荷西市長候選人的拉票活動持續進行。近月來，市長競選人查維茲（Cindy Chavez）的競選團隊通過推特、臉書、YouTube視頻發表了一些劍指對手馬漢（Matt Mahan）的負面宣傳，比如質疑馬漢的競選團隊違反勞動法，並在支持婦女權利時立場不堅定。這些對競爭對手的打壓性宣傳引起了許多馬漢支持者的不滿。

查維茲在推特上置頂的一條視頻消息指出，全國步槍協會起訴加州，阻止槍支管制立法工作。但作為科技公司的首席執行官，馬漢曾在推特上說，他已經與全國步槍協會合作，並邀請該協會成為馬漢技術平台的一部分。

這條被置頂的推特收到的九條評論，都反對查維茲競選團隊打壓馬漢的做法。評論中，有網友認為槍支管制的要求損害了人民保護自己的權利，因為犯罪分子無論如何都能拿到槍。也有網友認為查維茲團隊表現得不夠成熟，正在斷章取義。甚至有網友認為查維茲是另一個將摧毀聖荷西的左派。

據了解，馬漢說要與全國步槍協會合作的推特評論發表日期是在2013年9月，已是9年前的舊聞。一些網友為馬漢做解釋稱，認為馬漢公司與步槍協會合作並不等於馬漢與協會的政治立場是一致的。

查維茲曾在7月份向她的支持者發送了一封電子郵件，告訴大家馬漢雖然在競選期間表示支持婦女的墮胎權，但他在2014年擔任Causes and Brigade首席執行官時，對婦女墮胎權的態度是中立的。隨後馬漢致信查維茲，要求她修改聲明，並邀請查維茲進行辯論。

14日，馬漢的支持者拉維爾（Ann Ravel）和格洛瓦茨（Michelle Glogovac）發表了一篇名為「查維茲什麼時候才能講真話」（When Will Cindy Chavez Tell the Truth）的文章，指責查維茲團隊。

文中寫道，「這些廣告是故意製造誤導。我們的領導人必須將有毒的政治放在一邊，不要向公眾傳播更多可能破壞我們政治進程的謊言。在我們國家生殖自由運動需要團結我們所有的盟友，關注事實和真相的這個重要時刻，存在一個利用誤導性廣告謀取私利的政客令人深感不安」。

這篇文章發表後，馬漢在推特轉發了該文章兩位作者指責查維茲破壞民主的評論以及這篇文章。

推特 墮胎 聖荷西

上一則

聖他克拉拉縣開課 教亞裔安全意識

下一則

遊民問題 何以成了老大難

延伸閱讀

聖荷西公共安全隱患 幽靈槍氾濫問題浮現

聖荷西公共安全隱患 幽靈槍氾濫問題浮現
聖荷西兒童青年 不分種族享相同權利

聖荷西兒童青年 不分種族享相同權利
聖荷西幽靈槍氾濫「 比組裝宜家家具還快」

聖荷西幽靈槍氾濫「 比組裝宜家家具還快」
911紀念日 聖荷西消防員提醒民眾居安思危

911紀念日 聖荷西消防員提醒民眾居安思危
聖荷西市長候選人支持率 查維茲38%馬漢37%

聖荷西市長候選人支持率 查維茲38%馬漢37%

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口