查維茲負面文宣 馬漢支持者不滿

查維茲團隊在推特上置頂的一條劍指馬漢的視頻。(查維茲推特主頁截圖)

聖荷西 市長候選人的拉票活動持續進行。近月來,市長競選人查維茲(Cindy Chavez)的競選團隊通過推特 、臉書、YouTube視頻發表了一些劍指對手馬漢(Matt Mahan)的負面宣傳,比如質疑馬漢的競選團隊違反勞動法,並在支持婦女權利時立場不堅定。這些對競爭對手的打壓性宣傳引起了許多馬漢支持者的不滿。

查維茲在推特上置頂的一條視頻消息指出,全國步槍協會起訴加州,阻止槍支管制立法工作。但作為科技公司的首席執行官,馬漢曾在推特上說,他已經與全國步槍協會合作,並邀請該協會成為馬漢技術平台的一部分。

這條被置頂的推特收到的九條評論,都反對查維茲競選團隊打壓馬漢的做法。評論中,有網友認為槍支管制的要求損害了人民保護自己的權利,因為犯罪分子無論如何都能拿到槍。也有網友認為查維茲團隊表現得不夠成熟,正在斷章取義。甚至有網友認為查維茲是另一個將摧毀聖荷西的左派。

據了解,馬漢說要與全國步槍協會合作的推特評論發表日期是在2013年9月,已是9年前的舊聞。一些網友為馬漢做解釋稱,認為馬漢公司與步槍協會合作並不等於馬漢與協會的政治立場是一致的。

查維茲曾在7月份向她的支持者發送了一封電子郵件,告訴大家馬漢雖然在競選期間表示支持婦女的墮胎 權,但他在2014年擔任Causes and Brigade首席執行官時,對婦女墮胎權的態度是中立的。隨後馬漢致信查維茲,要求她修改聲明,並邀請查維茲進行辯論。

14日,馬漢的支持者拉維爾(Ann Ravel)和格洛瓦茨(Michelle Glogovac)發表了一篇名為「查維茲什麼時候才能講真話」(When Will Cindy Chavez Tell the Truth)的文章,指責查維茲團隊。

文中寫道,「這些廣告是故意製造誤導。我們的領導人必須將有毒的政治放在一邊,不要向公眾傳播更多可能破壞我們政治進程的謊言。在我們國家生殖自由運動需要團結我們所有的盟友,關注事實和真相的這個重要時刻,存在一個利用誤導性廣告謀取私利的政客令人深感不安」。

這篇文章發表後,馬漢在推特轉發了該文章兩位作者指責查維茲破壞民主的評論以及這篇文章。